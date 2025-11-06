Khoảnh khắc nhân chứng sốc khi máy bay chở hàng Mỹ biến thành cầu lửa

Tài xế xe tải gần hiện trường phi cơ chở hàng MD-11 gặp nạn đã bị sốc và hoảng loạn bỏ chạy khi phát hiện quả cầu lửa khổng lồ.

Video được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe tải đỗ tại sân bay quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville, bang Kentucky cho thấy chuyến bay số hiệu 2976 của hãng vận tải UPS đang cố cất cánh vào chiều 4/11. Một quả cầu lửa trải dài ngay phía sau máy bay.

Máy bay lật nhào và rơi xuống đất trong khu vực chứa đầy xe tải chở hàng. Phi cơ lao vút khỏi tầm nhìn, khi ngọn lửa thiêu rụi bãi đậu xe và một số xe tải đỗ trên đường đi.

Tài xế xe tải bị sốc và hoảng loạn khi ánh lửa hắt lên gương mặt anh. Anh nhìn chiếc máy bay phát nổ, nhảy ra khỏi cabin và hét lên "Ôi Chúa ơi".

Phút tài xế sốc khi chứng kiến máy bay chở hàng Mỹ biến thành cầu lửa

Máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 với ba thành viên tổ bay đã bị rơi vào khoảng 17h15 trong lúc đang cất cánh từ thành phố Louisville, bang Kentucky đến Honolulu, Hawaii. Phi cơ được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình bay dài 8,5 giờ, dẫn đến đám cháy lớn sau vụ nổ tại khu vực gần sân bay.

Tai nạn khiến 12 người thiệt mạng, gồm 3 người trên máy bay và 9 người trên mặt đất.

Todd Inman, thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết các điều tra viên xem xét video trích xuất từ camera an ninh sân bay và "thấy động cơ bên trái rơi khỏi cánh khi phi cơ bắt đầu khởi hành".

Đây là tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử hoạt động của UPS, chấm dứt chuỗi 16 năm không có tai nạn hàng không thương mại gây chết người của Mỹ. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear gọi vụ tai nạn là "thảm kịch đau lòng và không thể tưởng tượng nổi".

Huyền Lê (Theo NY Post, Reuters)