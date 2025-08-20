Khoảnh khắc nhà máy Ukraine trúng tên lửa, làm rực sáng bầu trời

Video mới công bố cho thấy nhà máy lọc dầu Kremenchuk của Ukraine trúng tên lửa Nga, dẫn tới vụ nổ và đám cháy lớn trong đêm.

Video do người dân thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, quay rạng sáng 19/8 cho thấy khoảnh khắc tên lửa hành trình Kh-101 Nga đánh trúng nhà máy lọc dầu tại khu vực. Đòn tập kích tạo ra vụ nổ lớn và làm rực sáng bầu trời đêm, đám cháy kéo dài tới ban ngày mà chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Khoảnh khắc tên lửa Nga đánh trúng nhà máy lọc dầu Ukraine Tên lửa Nga đánh trúng nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở tỉnh Poltava, Ukraine, ngày 19/8. Video: Lenta

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào "nhà máy lọc dầu chuyên cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở vùng Donbass".

Cơ quan này không nêu vị trí bị tập kích, nhưng khẳng định đòn đánh đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó cho biết Nga phóng tổng cộng 270 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và phi cơ mồi bẫy, cùng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 5 tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào lãnh thổ nước này.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 230 UAV, cùng 4 quả Kh-101 và hai tên lửa Iskander-M. 4 tên lửa và 40 UAV đánh trúng 16 địa điểm, mảnh vỡ rơi trúng ba vị trí", cơ quan này cho hay.

Giới chức Kremenchuk cho biết trận tập kích của Nga gây ra hàng chục vụ nổ làm rung chuyển thành phố, phá hủy nhiều tòa nhà hành chính thuộc một cơ sở năng lượng ở tỉnh Poltava, không có thương vong liên quan.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, nhận định cơ sở bị tấn công là nhà máy lọc dầu Kremenchuk. Đây là cơ sở sản xuất chế phẩm dầu mỏ lớn nhất tại Ukraine, từng nhiều lần bị Nga tấn công kể từ đầu chiến sự và bị hư hỏng nặng.

Vị trí thành phố Kremenchuk. Đồ họa: RYV

Trận tập kích trên diễn ra sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd và trạm bơm tại tỉnh Tambov của Nga. Theo giới chức Nga, hỏa hoạn đã bùng phát ở nhà máy lọc dầu tại tỉnh Volgograd, ngọn lửa được khống chế và dập tắt sau vài giờ.

Trong khi đó, đòn tấn công nhằm vào trạm bơm ở tỉnh Tambov làm gián đoạn hoạt động chuyển dầu trên tuyến đường ống Druzhba. Hungary, quốc gia nhập khẩu dầu Nga qua đường ống Druzhba, chịu ảnh hưởng từ vụ tập kích và chỉ trích Ukraine về việc này.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)