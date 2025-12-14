Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia

Một người đàn ông dũng cảm lao đến và tước súng của nghi phạm, hành động có thể đã cứu sống nhiều người tại bãi biển Bondi.

Video được nhân chứng ghi lại và công bố chiều 14/12 cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng vừa khom người ẩn nấp vừa di chuyển giữa hai chiếc ôtô để tiếp cận nghi phạm xả súng trên bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia.

Ngay khi nghi phạm vừa nổ súng, người đàn ông lập tức lao đến và ôm ghì cổ tay súng. Hai người giằng co, trước khi người đàn ông giằng được khẩu vũ khí từ tay nghi phạm và đẩy ngã tay súng. Ông lập tức chĩa súng về phía nghi phạm nhưng không bắn mà chỉ đe dọa.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Người đàn ông tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Tay súng di chuyển về phía đồng bọn, lúc đó đang đứng trên cầu và đấu súng với cảnh sát.

Người đàn ông không truy đuổi, chỉ ra hiệu với cảnh sát rằng mình không phải mối đe dọa, rồi chủ động đặt khẩu súng tựa vào thân cây và tiếp tục ẩn nấp.

Danh tính và tình trạng người đàn ông chưa được công bố. Truyền thông Australia ca ngợi hành động dũng cảm của người này, gọi ông là người hùng và khẳng định nỗ lực tước súng đã cứu được nhiều người, nhất là giữa lúc hai nghi phạm chưa bị cảnh sát khống chế.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns bình luận khoảnh khắc người dân tước súng nghi phạm là "khung cảnh khó tin nhất" mà ông từng chứng kiến.

"Người đàn ông đó đã lao đến một tay súng đang xả đạn vào đám đông và đơn độc tước vũ khí của hắn, đặt tính mạng của mình vào hiểm nguy để cứu sống vô số người khác. Người đàn ông đó thật sự là anh hùng. Không có gì phải bàn cãi, đên nay có rất nhiều người còn sống là nhờ lòng dũng cảm của ông ấy", Thủ hiến Minns nói.

Ít nhất 11 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. 29 người bị thương với mức độ khác nhau, trong đó có hai cảnh sát, đã được đưa đến các bệnh viện ở Sydney. Một nghi phạm đã bị bắn chết tại hiện trường, người còn lại bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức Australia gọi vụ xả súng là "cuộc tấn công khủng bố". Khu vực vẫn bị phong tỏa và cảnh sát đang làm rõ liệu các tay súng có đồng phạm đang lẩn trốn hay không. Truyền thông Australia cho biết cảnh sát đang xác minh, vô hiệu hóa một thiết bị nghi là bom tự chế tại hiện trường.

Vị trí xảy ra xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, chiều 14/12. Đồ họa: ABC

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mô tả sự việc "gây sốc và đau lòng", thêm rằng lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực cứu sống mọi người. Ông kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn từ cảnh sát. Chính quyền địa phương cũng đề nghị mọi người tránh xa hiện trường.

Bondi là một trong những bãi biển nổi tiếng thế giới. Bãi biển thu hút lượng lớn người dân địa phương lẫn du khách đổ về, đặc biệt là vào những tối cuối tuần trời ấm.

Theo định nghĩa của Viện Tội phạm học Australia, các sự việc được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người chết, không tính nghi phạm. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia, do quy định kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt. Vụ xả súng ở bãi biển Bondi là sự việc khiến nhiều người chết nhất kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996.

Thanh Danh (Theo ABC, News.com.au, AFP)