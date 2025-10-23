Khoảnh khắc nghi phạm tẩu thoát sau vụ cướp bảo tàng Louvre

Video mới công bố cho thấy hai nghi phạm xuống đất bằng xe thang và không tỏ vẻ vội vã sau khi cướp loạt báu vật ở bảo tàng Louvre.

Video được tài khoản PasLeTemps75 chia sẻ trên mạng xã hội X hôm nay cho thấy hai người đàn ông, một mặc áo phản quang và người kia đội mũ bảo hiểm xe máy, đứng trong giỏ xe thang đang từ từ hạ xuống đất sau khi đột nhập bảo tàng Louvre.

Hai nghi phạm này không tỏ vẻ vội vã. Khi giỏ hạ xuống gần mặt đất, họ trèo ra ngoài và khuất sau hàng rào. Cảnh sát Pháp cho biết những người này rời khỏi hiện trường bằng xe tay ga. Video dường như được quay từ trong bảo tàng Louvre, hướng ra sông Seine.

Khoảnh khắc nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre Khoảnh khắc nhóm nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, trong video công bố ngày 23/10. Video: X/PasLeTemps75

Giới chức Pháp đang truy lùng các nghi phạm trong vụ cướp bảo tàng Louvre ngày 19/10. Tổng giá trị trang sức mà nhóm này lấy đi là khoảng 102 triệu USD. Theo cảnh sát Pháp, các nghi phạm đã đánh rơi một vương miện nạm kim cương khi tìm đường tẩu thoát.

Trong số các trang sức mà nhóm lấy đi có một chiếc vòng cổ với ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon tặng cho vợ Marie-Louise, cùng một vương miện của Hoàng hậu Eugenie được đính gần 2.000 viên kim cương.

Công tố viên Pháp cho biết có 4 người liên quan tới vụ cướp và chuyên gia đang phân tích dấu vân tay tìm thấy ở hiện trường. Các thám tử cũng xem xét kỹ lưỡng video trích xuất từ camera quanh bảo tàng và những tuyến đường chính để truy vết nhóm cướp. Tuy nhiên, giới chức Pháp tới nay chưa xác định được danh tính nghi phạm.

Theo cảnh sát Pháp, nhóm cướp đỗ xe bên ngoài bảo tàng rồi dùng thang nâng đột nhập vào tầng 2. Báo động khi đó kích hoạt, song chỉ có nhân viên bảo vệ phụ trách đảm bảo an ninh cho khách tham quan nhận được tín hiệu. Khi vào bên trong, nhóm nghi phạm thản nhiên cắt lớp kính bảo vệ và lấy đi món đồ bên trong trước mặt nhiều khách tham quan.

Vụ cướp khơi lại tranh cãi về tình trạng thiếu an ninh tại các bảo tàng Pháp. Đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Tối cao Pháp trong giai đoạn 2019-2024 cho rằng quá trình nâng cấp an ninh tại bảo tàng Louvre "bị chậm trễ kéo dài" và chỉ 1/4 số cửa ra vào có camera giám sát.

Trong khi đó, bảo tàng Louvre khẳng định các tủ trưng bày trang sức không phải loại dễ bị phá vỡ, được lắp đặt vào năm 2019 và đã thể hiện cải thiện đáng kể về mặt an ninh.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, NY Post, AP)