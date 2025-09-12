Khoảnh khắc nghi phạm ám sát Charlie Kirk tẩu thoát

Cảnh sát Mỹ công bố video khoảnh khắc nghi phạm nhảy khỏi mái nhà để bỏ trốn sau khi bắn Charlie Kirk, kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo Sở An toàn Công cộng bang Utah Beau Mason ngày 11/9 công bố tại buổi họp báo về vụ ám sát Charlie Kirk video ghi lại cảnh nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Video được thu bởi camera an ninh gần trường Đại học Utah Valley, cạnh một bãi đậu ôtô, cho thấy nghi phạm chạy vội vã trên mái tòa nhà, nơi được cho là địa điểm nổ súng.

Người này bám vào gờ mái nhà rồi nhảy xuống đất từ khoảng cách khá cao, sau đó băng qua đường hướng về khu rừng, ôm theo một vật dài được quấn trong túi hoặc khăn, nghi là khẩu súng trường gây án. Cảnh sát sau đó tìm thấy khẩu súng trường trong khu rừng.

Khoảnh khắc sát thủ đoạt mạng Charlie Kirk tẩu thoát Khoảnh khắc nghi phạm bỏ trốn sau khi ám sát nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk ngày 10/9. Video: YouTube/FBI

Người này mặc trang phục và đội chiếc mũ lưỡi trai giống hình ảnh nghi can mà FBI trước đó công bố và kêu gọi người dân trình báo nếu nhìn thấy.

Thống đốc Utah Spencer Cox kêu gọi người dân cung cấp thông tin để "truy tìm kẻ ác độc này", đồng thời khẳng định bang sẽ đề xuất án tử hình cho hung thủ nếu vụ án được đưa ra xét xử.

Cox cho biết chính quyền đã nhận hơn 7.000 tin báo từ người dân và tiến hành khoảng 200 cuộc phỏng vấn trong hơn một ngày qua để tìm manh mối về nghi phạm. Ông cũng lưu ý người dân rằng nhiều thông tin sai lệch liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk đang tràn lan trên mạng.

"Đối thủ của chúng ta muốn có thêm bạo lực. Có rất nhiều tài khoản ảo cố gieo rắc tin giả và kích động. Hãy phớt lờ chúng", ông nói.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã treo thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp xác định và bắt giữ nghi phạm. Giám đốc FBI Kash Patel xuất hiện cùng Thống đốc Utah tại buổi họp báo nhưng không phát biểu.

Trước đó, cảnh sát bang và FBI đã công bố 4 tấm ảnh về một nghi can trong vụ ám sát Charlie Kirk. Loạt ảnh cho thấy người này mặc áo có họa tiết quốc kỳ Mỹ, đeo ba lô đen và mang giày Converse. Mason cho biết các chi tiết này có thể giúp người dân Mỹ dễ nhận diện người mà cảnh sát đang tìm kiếm và trình báo kịp thời.

James Gagliano, cựu giám sát viên FBI, nhận định với Fox rằng nghi phạm chọn vị trí ngắm bắn là tòa nhà gần bãi đỗ xe vào cao tốc, nơi thuận lợi để nhắm vào sân khấu Kirk đang phát biểu. Nghi phạm cũng có thể dễ dàng rời khỏi hiện trường chỉ vài phút sau khi khai hỏa.

"Chỉ trong 3-5 phút sau khi bóp cò, anh ta có thể đã lên xe và chạy xa hàng cây số. Sân bay Provo chỉ cách khoảng 45 phút", ông nói, cho rằng hung thủ có thể đã rời khỏi bang Utah.

Trung sĩ lục quân Mỹ Nicholas Ranstad, một xạ thủ bắn tỉa đã xuất ngũ, nhận định phát bắn đoạt mạng Kirk không quá khó về mặt kỹ thuật và không có dấu hiệu cho thấy đây là tay súng chuyên nghiệp.

"Vài người đồn đoán đây là một vụ ám sát chuyên nghiệp. Nhưng với khoảng cách chỉ hơn 150 mét, nếu có ống ngắm, đó không phải cú bắn quá khó", chuyên gia Gagliano đồng tình.

Giới chức Mỹ đã phát hiện thêm dấu giày và dấu vết lòng bàn tay của nghi phạm tại hiện trường, nhưng chưa xác định được danh tính cũng như động cơ gây án của người này. Kirk, nhà hoạt động chính trị bảo thủ 31 tuổi, thiệt mạng sau khi trúng một phát đạn duy nhất vào cổ.

Thanh Danh (Theo Guardian, Fox, ABC)