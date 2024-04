Nga dùng đạn chùm tập kích phi đội MiG-29 Ukraine tại sân bay ở tỉnh Dnipro, đồng thời phá hủy trận địa S-300 bảo vệ căn cứ gần đó.

Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga hôm nay đăng trên Telegram video từ máy bay không người lái (UAV) ghi lại đòn tập kích nhằm vào căn cứ không quân Aviatorskoe thuộc sân bay quốc tế Dnipro, cùng trận địa tên lửa phòng không S-300 gần đó.

Phi công Nga không cho biết thời gian diễn ra cuộc tấn công và chủng loại vũ khí được sử dụng. Hai địa điểm bị tập kích nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, cách tiền tuyến khoảng 95 km.

Khoảnh khắc Nga tấn công tiêm kích MiG-29, tên lửa S-300 Ukraine Tiêm kích MiG-29, tên lửa S-300 Ukraine tại tỉnh Dnipro bị Nga tập kích trong video công bố hôm nay. Video: Telegram/Fighter_Bomber

Trong video đầu tiên, ba tiêm kích MiG-29 Ukraine nằm tại sân đỗ trống trải, trước khi loạt đạn chùm phát nổ và trùm xuống mục tiêu. Các máy bay không bị cháy nổ, nhiều khả năng vì không mang vũ khí và nhiên liệu do đang ở trạng thái nghỉ. Tuy nhiên, chúng có thể bị hỏng nặng do trúng mảnh từ loạt đạn chùm của Nga.

Khu nhà kho gần sân đỗ cũng cháy dữ dội, tạo ra cột khói đen bao trùm một phần sân bay.

Ở video thứ hai, UAV Nga phát hiện trận địa S-300 Ukraine gần làng Lyubymivka, cách sân bay quốc tế Dnipro khoảng 6 km về phía đông. Tổ hợp này gồm xe chỉ huy, radar hỏa lực 30N6 đặt trên tháp nâng 40V6M cao khoảng 40 m để tăng tầm hoạt động, cùng hai xe chở đạn kiêm bệ phóng.

Vụ nổ lớn bùng lên giữa trận địa, tại vị trí đài chỉ huy tổ hợp S-300, đồng thời tạo ra lượng lớn mảnh văng và sóng xung kích lan ra xung quanh. Một trong hai xe bệ phóng trúng mảnh, dẫn tới kích hoạt nhiên liệu rắn của tên lửa và gây ra nổ thứ cấp.

Dựa trên cấu trúc vụ nổ, truyền thông Nga nhận định trận địa S-300 Ukraine đã bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga gần đây liên tiếp đánh trúng những khí tài quý giá nhất của Ukraine như bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, NASAMS và S-300, pháo phản lực HIMARS và biên đội trực thăng vũ trang Mi-8/17 vừa hạ cánh.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng điều này thể hiện Moskva đang rút ngắn "chuỗi tiêu diệt", giúp công kích mục tiêu nhanh, chính xác và xa hơn nhiều so với trước, đồng thời vô hiệu hóa một trong những ưu thế then chốt của Kiev là khả năng di chuyển tự do gần tiền tuyến mà không sợ hứng đòn tập kích của đối phương.

Vũ Anh (Theo RT, Forbes)