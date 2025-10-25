Khoảnh khắc Nga dội mưa đạn pháo xuống thành phố Kherson

Ukraine đăng video khoảnh khắc Nga trút mưa đạn pháo xuống thành phố Kherson với cường độ lớn bất thường, khiến hai người thiệt mạng.

Truyền thông Ukraine ngày 24/10 đăng video cuộc tập kích của pháo binh Nga nhằm vào thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên, cho thấy hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực rộng lớn ven bờ sông.

Valentyna Fedorchuk, phóng viên của trang Kyiv Independent, cho biết dù thành phố Kherson thường xuyên bị pháo kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone), vụ oanh tạc hôm 24/10 có cường độ dữ dội khác thường.

"Lần cuối cùng chúng tôi hứng chịu trận tập kích tồi tệ như vậy có lẽ khi đối phương sử dụng bom KAB tấn công cây cầu nối với tiểu khu Ostriv. Người dân địa phương khi đó đã trải qua những đêm kinh hoàng", Fedorchuk cho hay.

Giây phút đạn pháo rải thảm xuống thủ phủ tỉnh Kherson Thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát bị pháo kích hôm 24/10. Video: Kyiv Independent

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, trận pháo kích do Nga tiến hành nhằm vào Kherson đã khiến hai người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận thông tin. Cơ quan này hôm 24/10 thông báo đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn và 6 vụ tấn công hiệp đồng nhằm vào hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự Ukraine, song không đề cập địa điểm cụ thể.

Kherson là một trong 4 tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia. Lực lượng Nga từng kiểm soát thành phố Kherson trong giai đoạn đầu xung đột, song quân đội Ukraine sau đó tái chiếm đô thị này và một số khu vực ở tỉnh. Nga hiệm nắm giữ khoảng 3/4 diện tích vùng Kherson.

Khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Kherson, trong đó có thủ phủ cùng tên, thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công từ Nga.

Vị trí thành phố Kherson (chấm đỏ). Đồ họa: RYV

Fedorchuk cho biết lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu vào các nhà nồi hơi phục vụ hệ thống sưởi ấm để khiến Ukraine phải đối mặt với mùa đông lạnh giá. "Người dân nhiều lần nói với tôi rằng họ rất lo lắng trước mùa đông tới", phóng viên này tiết lộ.

Nga gần đây tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng tại Ukraine mà Moskva cho là đang được quân đội đối phương sử dụng.

Truyền thông Mỹ hồi giữa tháng dẫn nguồn giấu tên cho biết các cuộc tập kích của Nga đã thiêu hủy khoảng 60% lượng khí đốt dự trữ của Ukraine và Kiev sẽ cần phải nhập khẩu bổ sung 4,4 tỷ mét khối khí đốt vào cuối mùa đông, tương đương gần 20% mức tiêu thụ hàng năm của nước này.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, RIA Novosti)