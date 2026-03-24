Khoảnh khắc máy bay Canada đâm vào xe cứu hỏa trên đường băng

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc máy bay Air Canada Express đâm thẳng vào xe cứu hỏa chạy cắt ngang đường băng trong quá trình hạ cánh.

Video từ camera an ninh tại sân bay LaGuardia, thành phố New York, Mỹ cho thấy chiếc máy bay chở 76 người của hãng Air Canada Express đang chạy trên đường băng trong điều kiện thời tiết xấu vào đêm 22/3, trong lúc một xe cứu hỏa bật còi hụ lao nhanh ở đường giao cắt phía trước.

Chiếc Bombardier CRJ-900 khi đó vào giai đoạn cuối của quá trình hạ cánh trên đường băng số 4 và di chuyển với tốc độ 48 km/h. Khi đến nơi giao cắt, máy bay đâm thẳng vào hông phải chiếc xe cứu hỏa. Cú va chạm khiến phi cơ trượt dài, bốc khói mù mịt, với phần đầu vỡ nát.

Tai nạn khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng. Hai cảnh sát làm nhiệm vụ trên xe cứu hỏa bị thương phải nhập viện.

Hành khách trên máy bay cho hay phi công vào những giây phút cuối cùng dường như đã kích hoạt hệ thống đảo chiều lực đẩy động cơ, giúp giảm tốc độ máy bay, và điều này có thể đã cứu sống nhiều người trên khoang.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu cho thấy xe cứu hỏa ban đầu được phép chạy cắt ngang đường băng số 4 tại khu vực đường lăn Delta.

"Xe số 1 và tổ công tác, băng qua đường băng 4 tại Delta", kiểm soát viên không lưu ra chỉ thị. Tài xế xe cứu hỏa đáp lại, xác nhận: "Xe số 1 và tổ công tác đang băng qua đường băng 4 tại Delta".

Tuy nhiên, một lúc sau, kiểm soát viên không lưu dường như nhận ra sai lầm của mình, bởi đường băng số 4 là nơi chiếc Bombardier CRJ-900 đang hạ cánh. "Frontier 4196, dừng lại tại chỗ. Dừng! Dừng! Dừng! Xe số 1, dừng lại! Xe số 1, dừng lại!", kiểm soát viên liên tục cảnh báo, trong khi chuông báo động vang lên.

Vài giây sau, kiểm soát viên xác nhận xảy ra va chạm. "Jazz 646, tôi thấy các anh va chạm với một phương tiện. Hãy giữ nguyên vị trí. Lực lượng ứng cứu sẽ tới ngay".

Trong cuộc trao đổi tiếp theo, một kiểm soát viên dường như đã thừa nhận sai sót. "Tôi đã cố liên lạc với nhân sự của mình, chúng tôi vừa xử lý một tình huống khẩn trước đó. Tôi đã phạm sai lầm", người này nói. Một giọng khác an ủi: "Không đâu, anh đã làm hết sức rồi".

Cuộc trao đổi này nhiều khả năng sẽ là một trong những trọng tâm của quá trình điều tra về vụ va chạm. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chưa công bố nguyên nhân tai nạn.

