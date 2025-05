Mật vụ Mỹ can thiệp, xô mạnh người đàn ông tiến quá gần vợ chồng Ivanka Trump và chạm tay vào mình, nhằm "tái lập khoảng cách an toàn".

Ivanka Trump và chồng, Jared Kushner, gặp sự cố an ninh khi rời một sự kiện buổi tối ở Miami hồi cuối tuần, tờ People đưa tin ngày 7/5.

Trong video ghi lại sự việc, Ivanka, con gái 43 tuổi của Tổng thống Mỹ, cùng chồng nắm tay nhau rời hộp đêm Carbone Beach. Hai vợ chồng được các nhân viên Sở Mật vụ mặc thường phục hộ tống đến xe. Nhiều người đã tụ tập xung quanh vợ chồng Ivanka, đi bộ cùng họ về phía xe, cầm smartphone quay chụp.

Khi có một người đàn ông đi bộ tiến gần cặp đôi, một mật vụ mặc áo sơ mi màu tím đã đưa tay ra che chắn để giữ khoảng cách. Người đàn ông khi này với tay ra sau, nắm nhẹ lấy cánh tay mật vụ.

Nhân viên mật vụ lập tức quay lại, xô mạnh người đàn ông, khiến đám đông phía sau bất ngờ. Sự cố khiến vợ chồng Ivanka ngoái đầu trong chốc lát trước khi lên xe.

Khoảnh khắc mật vụ xô người đàn ông tiến gần Ivanka Trump Mật vụ Mỹ mặc thường phục xô người đàn ông đi bộ quá gần vợ chồng Ivanka ở Miami, ngày 3/5. Video: Instagram/miamibeachexperience

"Trong một nhiệm vụ bảo vệ ngày 3/5, một người đàn ông trưởng thành đã tiếp cận quá mức vào không gian an toàn xung quanh nhân viên mật vụ. Đặc vụ đã lập tức can thiệp, có hành động dứt khoát để đẩy người này ra xa, tái lập khoảng cách an toàn", Sở Mật vụ Mỹ cho biết trong tuyên bố gửi People.

Sở bày tỏ mong muốn công chúng lưu ý "duy trì khoảng cách an toàn với lực lượng chấp pháp và an ninh", nhấn mạnh đây là yếu tố "thiết yếu" giúp các mật vụ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong khu vực xung quanh. Cơ quan này có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Mỹ và các thành viên gia đình.

Các tổng thống Mỹ và vợ hoặc chồng của họ được Sở Mật vụ bảo vệ trọn đời theo luật liên bang. Quyền bảo vệ dành cho con cái trên 16 tuổi sẽ kết thúc khi họ rời nhiệm sở.

Ivanka không đề cập sự cố ngày 3/5 trên các tài khoản mạng xã hội, dù đăng loạt ảnh bên chồng và hai con trai dự giải đua xe Công thức 1 Miami hồi cuối tuần lên Instagram.

Đức Trung (Theo People, NY Post)