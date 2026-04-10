Khoảnh khắc mái vòm nhà thi đấu Olympic bốc cháy

BrazilNhà thi đấu xe đạp lòng chảo tại Công viên Olympic Rio de Janeiro bốc cháy, lửa thiêu rụi một nửa mái vòm, song công trình bên dưới không bị ảnh hưởng.

Video quay từ trên cao cho thấy khoảnh khắc lửa lan nhanh trên phần mái vòm của nhà thi đấu xe đạp lòng chảo tại Công viên Olympic Rio de Janeiro lúc 4h17 ngày 8/4. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm một nửa mái vòm, bốc khói mù mịt.

Lửa bao trùm nhà thi đấu Olympic của Brazil Lửa bao trùm nhà thi đấu xe đạp lòng chảo lớn nhất Brazil ở Rio de Janeiro, ngày 8/4. Video: X/ViralBase

Giới chức cứu hỏa Rio de Janeiro đã điều động 20 xe chữa cháy, 80 lính cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy được khống chế vào buổi sáng, với một phần mái vòm cháy đen, nhưng không gây thương vong.

Công trình là trung tâm xe đạp lòng chảo lớn nhất Brazil, được xây dựng phục vụ Olympic Rio 2016, nay là nơi luyện tập của đội tuyển xe đạp, cử tạ nước này. Bên trong công trình có Bảo tàng Olympic, trưng bày các hiện vật, tư liệu của kỳ Thế vận hội, gồm đuốc Olympic và huy chương.

Phần mái vòm của nhà thi đấu được làm từ vải bạt canvas tổng hợp. Đây là thiết kế mái màng (membrane) dạng nhẹ, rất dễ cháy lan nếu bắt lửa.

Một phần mái vòm của nhà thi đấu bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Dù mái vòm bị hư hại, kết cấu nhà thi đấu và bảo tàng bên dưới hầu như không bị ảnh hưởng. Thị trưởng Eduardo Cavaliere dẫn đánh giá sơ bộ cho biết đường đua vẫn nguyên vẹn, chỉ cần vệ sinh và bảo trì.

Công trình này từng hai lần bị cháy năm 2017 do đèn chiếu rơi xuống, nhưng chỉ bị hư hại nhẹ.

Các chuyên gia an toàn cháy nổ cho rằng vụ hỏa hoạn lần này là lời nhắc nhở rằng các công trình mang tính biểu tượng cần có các biện pháp phòng cháy chữa cháy đa tầng, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn tại thời điểm xây dựng.

Đức Trung (Theo AP, Sun, Reuters)