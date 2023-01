Video từ camera giám sát ghi lại cảnh lập trình viên Brandon Tsay giằng co và tước thành công vũ khí từ nghi phạm xả súng ở California.

Brandon Tsay, 26 tuổi, được ca ngợi là anh hùng vì tước thành công khẩu súng của nghi phạm Huu Can Tran, kẻ trước đó đã giết chết ít nhất 11 người và làm 9 người bị thương tại vũ trường ở Monterey Park, bang California. Hành động dũng cảm của Tsay được đánh giá là đã ngăn nguy cơ xảy ra vụ xả súng thứ hai tại câu lạc bộ đêm Lai Lai ở Alhambra, nơi anh đối đầu nghi phạm.

Video trích từ camera giám sát tại câu lạc bộ đêm Lai Lai, được NBC News đăng tải ngày 24/1, đã ghi lại cảnh Tsay và nghi phạm Huu Can Tran chạm trán tại khu hành lang không người ở câu lạc bộ đêm.

Nghi phạm Huu Can Tran được nhìn thấy chĩa nòng súng về phía Tsay và bị anh chống trả quyết liệt. Sau một hồi giằng co, Tsay tước thành công khẩu súng từ tay nghi phạm Huu Can Tran và bị người này đánh mạnh vào mặt.

Nghi phạm sau đó vẫn không bỏ cuộc, cố chạy theo Tsay để giằng lại khẩu súng, nhưng không thành công. Tsay được nhìn thấy chỉ tay vào mặt nghi phạm, dường như là để cảnh cáo, trước khi nghi phạm rời đi. Tsay sau đó một tay giữ chặt khẩu súng của nghi phạm, một tay rút điện thoại di động ra.

Khoảnh khắc lập trình viên tước vũ khí của nghi phạm xả súng ở California Khoảnh khắc Brandon Tsay giằng co với nghi phạm Huu Can Tran và tước thành công khẩu súng từ tay người này tại câu lạc bộ đêm Lai Lai ở Alhambra, California, hôm 23/1. Video: NBC.

"Có khoảnh khắc tôi sững lại, vì tôi nghĩ mình sẽ chết mất, cảm giác như thể cuộc đời của mình sẽ kết thúc ở thời khắc đó. Nhưng sau đấy tôi nhận ra tôi phải tước vũ khí của nghi phạm. Tôi phải làm điều gì đó để bảo vệ mọi người cũng như bảo vệ chính mình", Tsay kể lại.

Tsay, có ông bà là chủ vũ trường Lai Lai, không biết rằng nghi phạm mà mình đụng độ, trước đó khoảng 20 phút đã giết chết ít nhất 11 người và làm 9 người bị thương tại vũ trường ở Monterey Park.

Tsay đã được mọi người ca ngợi là anh hùng vì hành động dũng cảm khi đối đầu với nghi phạm xả súng. Giới chức cho hay họ tin rằng nghi phạm định thực hiện một vụ thảm sát tương tự ở Alhambra nhưng Tsay đã ngăn cản ý định của y, giúp cứu nhiều mạng người.

Ngọc Ánh (Theo NBC)