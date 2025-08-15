Khoảnh khắc Iskander tập kích khiến 'pháo HIMARS Ukraine' cháy rụi

Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích mục tiêu nghi là pháo phản lực HIMARS Ukraine tại tỉnh Sumy, khiến nó cháy dữ dội.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố video từ cảm biến hồng ngoại của máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy khí tài nghi là pháo phản lực HIMARS Ukraine đỗ trên đoạn đường gần làng Zhikhovo, tỉnh Sumy. Một tên lửa đạn đạo Iskander-M sau đó lao xuống và kích hoạt đầu đạn nổ mạnh ngay bên trên mục tiêu.

UAV tiếp tục quần thảo bên trên khu vực để đánh giá kết quả đòn tập kích, cho thấy khí tài Ukraine bốc cháy dữ dội và dường như đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Không có vụ nổ thứ cấp nào được ghi nhận, có thể do khẩu đội này đã phóng hết đạn từ trước hoặc đang di chuyển đến địa điểm tiếp đạn.

Trúng tên lửa Iskander, 'bệ phóng HIMARS Ukraine' nổ tung Tên lửa Iskander-M lao xuống vị trí pháo phản lực HIMARS của Ukraine tại tỉnh Sumy trong video công bố ngày 14/8. Video: BQP Nga

"Cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn xe bệ phóng HIMARS cùng phương tiện hộ tống, đồng thời khiến 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trong thông báo ngày 14/8, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 45 UAV tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy, chủ yếu nhằm vào tỉnh Chernihiv và khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Donetsk, cùng hai tên lửa S-300/S-400 hoán cải nhằm vào tỉnh Sumy.

Phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 24 UAV, song thừa nhận bỏ lọt 21 phi cơ còn lại và các tên lửa S-300/S-400.

Vị trí làng Zhikhovo, tỉnh Sumy. Đồ họa: RYV

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa. Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, với hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP)