Video mới công bố cho thấy tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga tập kích radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp Patriot và thao trường lục quân Ukraine.

Truyền thông Nga ngày 26/9 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy radar điều khiển hỏa lực AN/MPQ-65 của tổ hợp phòng không Patriot cùng các xe kỹ thuật triển khai gần làng Svetlogorskoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 100 km.

Radar nằm ở khu vực trống trải nhằm bảo đảm khả năng quan sát, có đường dây điện kết nối với xe kỹ thuật nằm trong vạt rừng gần đó, xung quanh là nhiều vệt bánh xe. Tất cả khí tài đều được phủ lưới ngụy trang.

Khoảnh khắc Iskander-M tập kích radar Patriot, thao trường Ukraine Tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích trận địa Patriot và thao trường của Ukraine ngày 24/9. Video: Lenta

Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống và kích hoạt đầu đạn chùm bên trên đài radar, khiến lượng lớn đạn con trùm xuống khu vực. UAV Nga ghi nhận cột khói lớn bốc lên từ vị trí đài radar AN/MPQ-65, cùng một ôtô đến hiện trường để sơ tán binh sĩ Ukraine bị thương.

Trong video thứ hai, UAV Nga theo dõi thao trường Goncharovskoye của lục quân Ukraine ở tỉnh Chernihiv, miền bắc nước này, phát hiện các điểm đóng quân, kho UAV, nhà ăn và hầm trú ẩn tại cơ sở này.

Hai tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn nổ mạnh lao xuống điểm đóng quân của lính Ukraine. Hàng loạt UAV tự sát tầm xa Geran-2 sau đó đánh bồi vào những mục tiêu còn lại, gây ra nhiều đám cháy lớn.

Các video được đăng một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích và phá hủy đài radar hỏa lực AN/MPQ-65 thuộc tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine. Cơ quan này không đề cập đòn tấn công nhằm vào thao trường Goncharovskoye.

Lục quân Ukraine trước đó thừa nhận một cơ sở huấn luyện đã hứng đòn tập kích hiệp đồng của quân đội Nga, trong số vũ khí được dùng có hai tên lửa đạn đạo Iskander-M. Lực lượng này khẳng định đã áp dụng biện pháp phòng ngừa, nhưng nhấn mạnh rằng một quả đạn Iskander-M đánh trực diện vào hầm trú ẩn và "gây một số thương vong" cho binh sĩ.

Vị trí khu dân cư Svetlogorskoye và thao trường Goncharovskoye. Đồ họa: RYV

Radar AN/MPQ-65 là thành phần trung tâm của tổ hợp phòng không Patriot PAC-3, vừa có nhiệm vụ cảnh giới vừa là đài chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. AN/MPQ-65 có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 100 km, trong đó có tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại máy bay, cũng như theo dõi đồng thời 100 mục tiêu.

Truyền thông Mỹ hồi tháng 5 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Ukraine sở hữu 8 tổ hợp Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và hai tổ hợp đang được tân trang. Tuy nhiên, thống kê mới cho thấy dường như nước này chỉ còn 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu, không rõ số lượng radar và bệ phóng cụ thể.

Nga từng nhiều lần tập kích các thao trường của quân đội Ukraine, gây tổn thất nặng về người và khí tài. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 7 phải ra lệnh cấm tập trung binh sĩ, khí tài tại các cơ sở huấn luyện, cũng như yêu cầu xây dựng thêm công trình trú ẩn và triển khai biện pháp bảo vệ tính mạng quân nhân.

Nguyễn Tiến (Theo Lenta, AP, AFP)