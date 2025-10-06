Nga công bố video UAV theo dõi nơi ẩn nấp của tổ hợp HIMARS Ukraine tại tỉnh Kharkov, trước khi tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích địa điểm này.

"Kíp tên lửa chiến thuật Iskander-M đã tập kích nơi ẩn náu được ngụy trang của tổ hợp pháo phản lực HIMARS Ukraine gần khu dân cư Sredny Burluk ở tỉnh Kharkov", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 5/10.

Video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát cho thấy các thành phần của tổ hợp HIMARS trong một khu rừng. Tên lửa Iskander-M lao xuống và phát nổ trên không để tăng tối đa hiệu quả sát thương, khiến quầng lửa, sóng xung kích và mảnh văng trùm xuống khu vực.

Khoảnh khắc Iskander-M tập kích 'nơi ẩn náu của HIMARS Ukraine' Tên lửa Iskander-M lao xuống vị trí ẩn nấp của tổ hợp HIMARS ở tỉnh Kharkov trong video công bố ngày 5/10. Video: BQP Nga

"Cuộc tập kích đã phá hủy xe bệ phóng, xe vận tải - nạp đạn và hai phương tiện cơ giới vượt địa hình, khiến 15 quân nhân Ukraine thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí khu dân cư Sredny Burluk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 bệ đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, với hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, Zvezda)