Nga công bố video tên lửa Iskander-M, bom lượn tập kích mục tiêu được cho là điểm đóng quân của lữ đoàn cơ giới Ukraine ở mặt trận Pokrovsk.

"Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng các tiêm kích bom Su-34 đã tập kích điểm tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67 Ukraine ở gần làng Vodolazhskoye tại mặt trận Krasnoarmeysk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 27/10.

Quân đội Nga cũng công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát đang theo dõi một cánh rừng bên cạnh tuyến đường sắt, cho thấy nhiều lều bạt và phương tiện cơ giới Ukraine.

Khoảnh khắc Iskander, bom lượn Nga tập kích 'lữ đoàn Ukraine' Tên lửa Iskander-M, bom lượn Nga tập kích lữ đoàn Ukraine trong video công bố ngày 27/10. Video: BQP Nga

Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống mục tiêu và kích hoạt đầu đạn nổ mạnh trên không nhằm gây sát thương tối đa. Đòn đánh còn gây nổ thứ cấp và cháy ở cách đó hàng chục mét. 7 vụ nổ tiếp tục bùng lên sau đó, dường như là đòn đánh bồi bằng bom lượn dẫn đường UMPK. Phi cơ trinh sát Nga quần thảo ở khu vực, ghi nhận nhiều đám cháy cùng khí tài Ukraine bị phá hủy sau đòn tấn công.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Krasnoarmeysk là cách Nga gọi Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chủ chốt mà Ukraine còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích đường không Ukraine hôm 27/10 thông báo đang điều động lực lượng tăng viện cho thành trì chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, sau khi quân đội Ukraine thừa nhận các phân đội Nga đang xâm nhập sâu vào thành phố.

"Đối phương đã tiến vào nội thành, không chỉ nhằm tìm cách giành chỗ đứng mà còn định tiến xa hơn về phía bắc. Mục tiêu của họ là phân tán lực lượng phòng thủ và chặn các tuyến đường hậu cần", Quân đoàn 7 cho hay.

Bản đồ tình hình chiến sự do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ công bố hôm 26/10 cho thấy các đơn vị Nga đã kiểm soát khu vực nam Pokrovsk và đang hiện diện ở trung tâm thành phố, đồng thời tiếp tục siết gọng kìm quanh thành trì này và thành phố Mirnograd gần đó.

Vị trí thành phố Pokrovsk. Đồ họa: RYV

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương. Truyền thông Mỹ nhận định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột với Ukraine, nhấn mạnh chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia Ukraine và phương Tây nhận định Nga liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến tổ hợp phòng không Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu. Họ cho biết phần mềm mới cho phép quả đạn cơ động trong pha cuối, khi đang lao xuống mục tiêu, khiến tổ hợp Patriot khó tính toán thời điểm đánh chặn hơn nhiều so với trước.

Quân đội Ukraine cũng phải rút những tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot khỏi tiền tuyến, sau khi hứng chịu nhiều tổn thất trong các đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M của Nga. Khoảng trống phòng không của Ukraine, cùng những mẫu bom lượn UMPK liên tục được cải tiến, cho phép Nga mở rộng khả năng tấn công mục tiêu tiền tuyến bằng tiêm kích bom Su-34.

Như Tâm (Theo Zvezda, AFP, Reuters)