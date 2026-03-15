Khoảnh khắc hai hươu sao 'đấu võ' tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Video ghi lại cảnh hai con hươu đứng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước "đấu võ" tại Vườn quốc gia Cúc Phương hút chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng.

Video do nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên của vườn. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút gần một triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ sau 4 ngày. Trên fanpage chính thức của vườn quốc gia, video đạt hơn 700.000 lượt xem và hơn 36.000 lượt tương tác.

Khoảnh khắc hươu 'đấu võ' khiến nhiều khách thích thú tại Cúc Phương Hai con hươu đứng bằng hai chân sau, dùng hai chân trước "đấu võ" với nhau. Video: VQG Cúc Phương

Nhiều người sau khi xem video đã bày tỏ mong muốn có dịp đến Vườn quốc gia Cúc Phương để ngắm động vật hoang dã.

Lan Anh viết "xem xong chỉ muốn đến Cúc Phương ngay để được tận mắt thấy động vật hoang dã". Một số tài khoản khác cho rằng những hình ảnh như vậy giúp họ hiểu hơn về đời sống tự nhiên của các loài vật và thêm yêu thiên nhiên.

Nhiều du khách cho biết đã từng nhiều lần đến Cúc Phương nhưng chưa từng bắt gặp cảnh tượng tương tự. "Phải rất may mắn mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc dễ thương như vậy trong rừng", Vinh Lê bình luận.

Nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đây hình ảnh những con hươu trong vườn nô đùa với nhau. Họ bất ngờ khi đoạn video thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Theo đại diện vườn quốc gia Cúc Phương, hai cá thể trong video là hươu sao, loài đang được bảo tồn tại đây. Sau quá trình chăm sóc tại các chương trình cứu hộ, những cá thể này được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200 ha để dần thích nghi với môi trường tự nhiên trước khi có thể trở lại rừng. Khu vực này chỉ mở cửa cho du khách tham quan khi có hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tác động đến động vật.

Khoảnh khắc hươu 'đấu võ' khiến nhiều khách thích thú tại Cúc Phương Tour xe điện ngắm động vật hoang dã tại VQG Cúc Phương. Video: VQG Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội khoảng 120 km, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Với diện tích hơn 22.400 ha, nơi đây là nơi sinh sống của hơn 2.230 loài thực vật, khoảng 2.000 loài côn trùng, 135 loài thú, 122 loài bò sát và 336 loài chim.

Khi tham gia các tour tham quan rừng, du khách có thể quan sát đàn hươu đi lại tự nhiên, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, cũng như tham quan các khu bảo tồn linh trưởng, rùa, tê tê và nhiều loài thú khác. Du khách còn có thể trekking hoặc cắm trại cùng hướng dẫn viên để khám phá hệ sinh thái rừng.

Tuấn Anh