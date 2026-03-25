Khoảnh khắc drone tập kích radar phòng không, trực thăng Mỹ

Dân quân Iraq thân Iran công bố video triển khai drone tự sát để tấn công radar và trực thăng tại căn cứ Mỹ ở thủ đô Baghdad.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq (IRI), gồm các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, hôm nay công bố video thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) bay thấp và tập kích loạt mục tiêu ở Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad của Mỹ.

Drone đầu tiên tiếp cận đài radar cảnh giới đang hoạt động rồi lao vào và phát nổ, gây ra đám cháy. IRI cho biết đây là radar cảnh giới AN/MPQ-64 Sentinel, có giá 5-7 triệu USD và chuyên làm nhiệm vụ cảnh báo sớm, cung cấp tham số mục tiêu cho các hệ thống phòng không tầm ngắn.

Drone thứ hai bay qua nhiều khu vực trong căn cứ, trước khi nhắm đến "trực thăng đa dụng UH-60M Black Hawk" đang đỗ ở nơi trống trải. Thiết bị lao xuống, nhưng chưa rõ đánh trúng phần nào của trực thăng và mức độ thiệt hại cụ thể.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.

Sau khi chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát ngày 28/2, các nhóm dân quân thân Tehran ở Iraq đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng của Washington, trong đó có đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad.

Những nhóm thuộc mạng lưới IRI thường sử dụng tên gọi này khi thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. IRI không đại diện cho chính phủ Iraq và hoạt động bên ngoài cấu trúc chỉ huy của quân đội nước này.

Tuy nhiên, nhiều thành viên IRI lại tham gia Lực lượng Tổng động viên (PMU/PMF), các đơn vị dân quân thuộc quân đội Iraq và báo cáo trực tiếp cho thủ tướng nước này.

Người dân Baghdad tuần hành ngày 24/3 để tưởng niệm những người thiệt mạng trong trận không kích nghi do Mỹ thực hiện. Ảnh: AFP

PMF ngày 24/3 cáo buộc Mỹ không kích sở chỉ huy của họ tại tỉnh Anbar, khiến chỉ huy Saad al-Baiji cùng 14 dân quân thiệt mạng. Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết vụ tấn công nhằm vào cuộc họp có nhiều chỉ huy cấp cao của PMF tham dự.

Bộ Quốc phòng Iraq sau đó cho biết 7 binh sĩ thiệt mạng và 13 người bị thương trong trận không kích nhằm vào cơ sở của PMF và trạm quân y tại phía tây Anbar. Đòn tập kích đánh trúng phòng khám và một đơn vị công binh Iraq gần đó.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, Al Jazeera, AFP)