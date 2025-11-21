Khoảnh khắc động cơ gãy rời khỏi máy bay chở hàng Mỹ

Mỹ lần đầu công bố ảnh động cơ văng khỏi máy bay chở hàng của hãng vận tải UPS trong vụ tai nạn khiến 14 người chết hồi đầu tháng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 20/11 công bố loạt ảnh về vụ tai nạn máy bay chở hàng MD-11 của hãng vận tải UPS ở thành phố Louisville hồi đầu tháng, cho thấy khoảnh khắc động cơ trái và giá treo văng lên không trung, bốc cháy trước khi rơi xuống đất.

Ngọn lửa cũng bùng phát ở khu vực gần giá treo động cơ trái và tiếp tục cháy cho đến khi máy bay va chạm với mặt đất, theo NTSB.

Giới chức Mỹ cho biết máy bay chỉ đạt độ cao tối đa 9 m trước khi rơi. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy có dấu hiệu nứt do "mỏi kim loại", hiện tượng kết cấu kim loại bị suy yếu đi do liên tục phải chịu áp lực lớn.

Theo NTSB, các bộ phận xảy ra hiện tượng này được kiểm tra lần cuối vào tháng 10/2021. Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc MD-11 đã hoàn thành tổng cộng 21.403 chuyến bay và hãng vận hành không có kế hoạch kiểm tra những bộ phận này cho đến khi máy bay đạt mốc 28.000 chuyến.

Loạt ảnh về vụ rơi máy bay chở hàng MD-11 được công bố hôm 20/11. Ảnh: NTSB

Tai nạn xảy ra trong lúc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế ở Louisville để tới Hawaii. Chiếc MD-11 lao xuống khu vực bên ngoài sân bay, khiến ba thành viên tổ lái và 11 người dưới đất thiệt mạng, 23 người bị thương. Giới chức Mỹ sau đó áp lệnh cấm bay với toàn bộ dòng MD-11 để kiểm tra.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng ban hành chỉ thị khẩn cấp liên quan sự cố "động cơ bên trái và giá treo rơi khỏi máy bay trong lúc cất cánh". "Nguyên nhân tách rời vẫn đang được điều tra. Tình trạng thiếu an toàn này có thể dẫn đến mất khả năng duy trì chuyến bay và hạ cánh bình thường", FAA cho hay.

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao. Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

NTSB lưu ý rằng dòng máy bay tiền nhiệm của MD-11 là DC-10 từng gặp tai nạn tương tự hồi năm 1979, khiến hơn 270 người thiệt mạng tại thành phố Chicago. Trong sự việc, phi cơ do American Airlines vận hành đã rơi xuống cánh đồng trống sau khi động cơ trái, cụm giá treo và một phần cánh tách rời khỏi máy bay trong lúc cất cánh.

