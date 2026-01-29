Khoảnh khắc ‘Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim’ thắng giải ở Cup Chiến thắng

Hà NộiKhoảnh khắc giữa Nguyễn Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik ở chung kết SEA Games 33, được vinh danh là “Hình ảnh ấn tượng của năm” trong Gala Cup Chiến thắng, tối 29/1.

Hình ảnh diễn ra sau khi Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam, trên sân Rajamangala ở Bangkok, vào ngày 19/12/2025. Đình Bắc cho biết chiếc mũ cối lấy từ một CĐV Việt Nam có mặt tại sân.

"Mũ cối ở Việt Nam mọi người sử dụng rất nhiều, nhất là các bác lớn tuổi và trong quân đội", Đình Bắc nói tại Gala. "Khi ấy, tôi muốn đội cho HLV Kim Sang-sik như một lời cảm ơn thân thương của Việt Nam dành cho ông – một người Hàn Quốc, đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam".

Hình ảnh Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh này xuất hiện trên fanpage của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thu hút về gần 500.000 lượt tương tác. Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng thắng giải này ở Cup Chiến thắng 2024, với khoảnh khắc Nguyễn Xuân Son mừng bàn thắng trong trận Việt Nam hạ Myanmar 5-0 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2024, trên sân Việt Trì ở Phú Thọ.

Phút 55, Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam sau pha dứt điểm trong vòng cấm. Sau đó, anh chạy về khán đài, hôn lên lá cờ trên ngực áo rồi ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội. Đây là bàn đầu tiên của Son trong lần đầu khoác áo ĐTQG. ASEAN Cup 2024 cũng đánh dấu giải chính thức đầu tiên đội tuyển sử dụng một cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam. Kết thúc trận hôm ấy, Son ghi cú đúp và có hai kiến tạo.

Bên cạnh giải thưởng này, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam còn thâu tóm ba danh hiệu khác, là giải đội tuyển của năm, HLV Kim Sang-sik đoạt chuyên gia nước ngoài xuất sắc và Nguyễn Đình Bắc là nam VĐV của năm. Trước thời điểm Gala, HLV Kim và Đình Bắc cùng đội tuyển lần lượt vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, quá trình bầu chọn chỉ tính đến hết SEA Games 33 ở Thái Lan.

Từ giải U23 Đông Nam Á, Việt Nam trải qua chuỗi 15 trận thắng liên tiếp ở các giải chính thức, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á. HLV Kim Sang-sik cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp Việt Nam vào bán kết ở bốn giải chính thức liên tiếp, với ASEAN Cup 2024 và ba giải cấp độ U23.

Cầu thủ Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên không trung, sau khi giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 19/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Hành trình đó của đội tuyển được truyền cảm hứng bởi Nguyễn Đình Bắc. Sau 17 trận chính thức, Việt Nam ghi 31 bàn. Riêng Đình Bắc đóng góp 10 và kiến tạo 6 bàn, để trở thành cầu thủ hay nhất của đội trong ba giải đấu. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025, chỉ xếp sau đàn anh Nguyễn Hoàng Đức.

Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 2004, bắt đầu tập bóng đá tại lò SLNA, nhưng bị loại ở tuổi 15 vì thể hình không đạt chuẩn. Sau đó, anh chuyển sang Quảng Nam (đội đã giải thể) và được lên đội một từ năm 2023. Tiền đạo này là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất 2023, góp công giúp Quảng Nam lên V-League. Anh từng gây ấn tượng ở đội tuyển với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Philippines ở vòng loại hai World Cup 2026, sau đó là màn trình diễn ở trận ra quân thua Nhật Bản 2-4 tại Asian Cup 2023.

"Đây là thành tích của cả tập thể. Nhưng nó tiếp thêm tự tin cho tôi", Đình Bắc nói sau khi nhận giải. "Mục tiêu tiếp theo của tôi là cố gắng được ra sân thi đấu nhiều nhất có thể cho CLB và đội tuyển Quốc gia".

Trong khi đó, ở Gala năm 2024, HLV Kim Sang-sik đã có mặt để trao giải "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc" cho HLV Park Chung-gun của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Khi nhận giải năm nay, ông gửi lời cảm ơn, đặc biệt là các học trò đã cống hiến hết sức lực. Bên cạnh đó, ông Kim cảm ơn HLV Park Hang-seo đã đưa ra những lời khuyên và chia sẻ chân thành, để có thể làm việc tại Việt Nam đến nay.

HLV Kim cho biết: "Phần thưởng này là động lực to lớn để tôi và các cầu thủ phát triển bóng đá Việt Nam hơn nữa. Tôi cảm ơn chân thành người hâm mộ đã đồng hành ở mọi giải đấu. Khi giành chiến thắng, tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi người ra đường ăn mừng. Điều tiếc nuối nhất là những trận chung kết đá ở sân khách, và khiến tôi không được ăn mừng cùng mọi người".

HLV Kim Sang-sik (trái) và Nguyễn Đình Bắc tham dự họp báo sau trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Đây là năm thứ chín Cup Chiến thắng được tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc của thể thao Việt Nam.

Nữ VĐV của năm thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh, đã giành 1 HC vàng Cup châu Á, 4 HC vàng và phá ba kỷ lục SEA Games 33. Nam VĐV của năm cũng thuộc về bắn súng với xạ thủ Hà Minh Thành, với 2 HC vàng Cup châu Á, 2 HC vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games 33.

VĐV người khuyết tật của năm là kình ngư Vi Thị Hằng, với 4 HC vàng và phá hai kỷ lục ASEAN Para Games 2025. Ngoài ra, cô đạt hai chuẩn châu Á tại Para World Series 2025 và giành 4 HC vàng giải vô địch Quốc gia.

VĐV được yêu thích nhất năm thuộc về Trần Thị Thanh Thúy – đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô giúp Việt Nam thi đấu ngang ngửa kỳ phùng địch thủ Thái Lan, trong đó có chiến thắng lịch sử 3-2 ở chặng hai giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League.

HLV của năm được trao cho HLV đội tuyển karate kumitee Dương Hoàng Long. Ông giúp đội giành 2 HC vàng châu Á và 3 HC vàng SEA Games. Ông trở thành HLV võ thuật đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này, sau môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bắn súng và canoeing.

Giải đồng đội của năm thuộc về tổ chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games 33, gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng.

Trong khi đó, giải thành tựu trọn đời được trao cho ông Cung Bỉnh Di – xạ thủ nổi danh nay đã 92 tuổi. Ông là cựu VĐV, HLV, trọng tài quốc tế và được xem là "người truyền lửa" cho nền bắn súng Việt Nam hiện nay.

