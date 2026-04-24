Khoảnh khắc chó nghiệp vụ Mỹ khống chế kẻ dùng gậy đánh người

Video ghi lại khoảnh khắc chó nghiệp vụ K9 của cảnh sát San Diego khống chế nghi phạm mang gậy đang lan truyền trên mạng xã hội.

Video được CBS News đăng cuối tuần trước và đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm khoảng 20 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ áp sát một thanh niên 20 tuổi gần bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Thanh niên này trước đó bị cáo buộc dùng gậy gỗ liên tiếp đánh vào đầu nhân viên bãi đỗ xe rồi bỏ trốn.

Khi bị cảnh sát phát hiện ở gần khu dân cư gần đó, nghi phạm đang cầm cây gậy gỗ dài khoảng 1,8 m, từ chối tuân thủ lệnh của cảnh sát và vung gậy đe dọa, bất chấp các sĩ quan đã bắn nhiều phát đạn cao su cảnh cáo.

Do nghi phạm có hung khí và thể hiện thái độ chống đối, cảnh sát đã triển khai chó nghiệp vụ K9. Nghi phạm đã dùng gậy gỗ đánh chó nghiệp vụ, nhưng con vật không sợ hãi mà tiếp tục lao lên áp sát.

Cuối cùng, chó nghiệp vụ đã cắn được vào cánh tay nghi phạm, khiến anh ta phải buông gậy và ngã xuống đất, tạo điều kiện để các sĩ quan áp sát, khống chế.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã khen ngợi phản ứng nhanh chóng, sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng thực thi pháp luật và hành động của chó nghiệp vụ.

"Con chó này còn dũng cảm hơn những người có vũ trang", một người bình luận. "Hãy thưởng cho nó một miếng bít tết thật to nhé!".

Sau khi bị bắt, nghi phạm bị truy tố nhiều tội danh, trong đó có chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản, hành hung, với mức tiền bảo lãnh là 50.000 USD.

Chó nghiệp vụ K9 là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong hành pháp ở Mỹ, được nhiều cơ quan như FBI, sở cảnh sát địa phương, lực lượng hải quan, biên phòng sử dụng. K9 (K-nine) bắt nguồn từ cách đọc "canine" (chó).

Chó nghiệp vụ K9 tại San Diego, bang California. Ảnh: KQED

Những con chó này được huấn luyện chuyên sâu để thực hiện nhiều nhiệm vụ như truy tìm nghi phạm, phát hiện ma túy, chất nổ, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khống chế đối tượng nguy hiểm. Các giống chó thường được cảnh sát sử dụng gồm German Shepherd, Belgian Malinois và Labrador Retriever, nhờ khả năng đánh hơi, sức bền và tính kỷ luật cao.

Quá trình huấn luyện K9 có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một năm. Mỗi con thường gắn bó với một huấn luyện viên cố định, tạo thành một "bộ đôi" làm việc lâu dài.

Đức Trung (Theo Lynnwood Times, CBS News, Free Press Journal)