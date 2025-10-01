Video mới công bố cho thấy cầu bắc qua eo biển Mactan ở miền trung Philippines chao đảo vì động đất, khiến nhiều người điều khiển xe máy ngã nhào.

Cầu Mactan-Mandaue bắc qua eo biển Mactan, nối giữa đảo chính Cebu và Mactan ở miền trung Philippines, tối 30/9 rung lắc dữ dội khi trận động đất 6.9 độ xảy ra ngoài khơi khu vực.

Video trích xuất từ camera hành trình của một ôtô cho thấy toàn bộ xe cộ phải dừng lại khi cây cầu chao đảo. Nhiều người điều khiển xe máy ngã xuống mặt đường và phải bám vào lan can để giữ thăng bằng. Chấn động chấm dứt sau hơn một phút.

Cầu Mactan-Mandaue dài 854 m, rộng 9 m và đi vào hoạt động từ năm 1973.

Khoảnh khắc cầu vượt biển rung lắc do động đất ở Philippines Cầu Mactan - Mandaue rung lắc vì động đất tối 30/9 ở tỉnh Cebu, miền trung Philippines. Video: Philstar

Trận động đất tối 30/9 đã làm sập nhiều nhà cửa, khiến ít nhất 69 người chết và hơn 150 người bị thương. Nhiều nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại Bogo, thành phố duyên hải có dân số khoảng 90.000 người ở tỉnh Cebu, cách tâm chấn khoảng 19 km về phía đông bắc. Số người chết tại Bogo dự kiến còn tăng lên, trong khi đội cứu nạn đang chạy đua với thời gian.

Pamela Baricuatro, thống đốc tỉnh Cebu, cho biết mức độ thiệt hại và thương vong ở Bogo và các thị trấn lân cận ở phía bắc tỉnh có thể "nghiêm trọng hơn dự đoán".

Cebu và các tỉnh khác đang trong quá trình khắc phục sau cơn bão tấn công khu vực tuần trước khiến ít nhất 27 người chết, gây mất điện trên toàn bộ các thành phố và thị trấn, buộc hàng chục nghìn người sơ tán.

Philippines nằm trong "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Nước này hứng chịu hai trận động đất lớn hồi tháng 1, không xảy ra thương vong. Năm 2023, trận động đất ngoài khơi mạnh 6,7 độ đã khiến 8 người thiệt mạng.

Hồng Hạnh (Theo Philstar/AP)