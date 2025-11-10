Khoảnh khắc cầu treo Philippines chao đảo giữa bão Fung Wong

Siêu bão Fung Wong đổ bộ miền trung và bắc Philippines với sức gió hơn 200 km/h, khiến cầu treo rung lắc dữ dội, nhiều khu vực bị nước lũ tấn công.

Với sức gió hơn 200 km/h khi đổ bộ vào đảo Luzon tối 9/11, siêu bão Fung Wong trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines năm nay, theo cơ quan khí tượng PAGASA.

Tại tỉnh Camarines Sur, cây cầu treo biểu tượng bắc qua sông Bicol ở khu San Jose, thuộc vùng thành phố Camaligan, bị chao đảo dữ dội khi Fung Wong quét qua. Video do truyền thông Philippines đăng tải cho thấy cây cầu rung lắc, xoắn tít dưới gió mạnh.

Cây cầy treo dài 50 m thuộc dự án Công viên bờ sông Camaligan, được khai trương vào năm 2021. "Khi cầu bị hư, chúng tôi chỉ còn cách đi vòng qua xã khác để sang sông", Fronie, cư dân địa phương, nói với GMA.

Cầu treo Philippines bị quăng quật giữa bão Fung Wong Siêu bão Fung Wong khiến cầu treo dài 50 m tại thành phố Camaligan rung lắc dữ dội ngày 9/11. Video: GMAPublicAffair

Các khu vực từ Bicol đến Ilocos chìm trong mưa lớn và gió giật mạnh. Ở tỉnh Catanduanes, nước lũ tràn vào nhà thờ San Rafael, biểu tượng của thành phố Virac. Tại Albay, tường của trường tiểu học Ibalon bị sập, còn nhiều tuyến phố ở Legazpi bị phong tỏa do nguy cơ sụt lở và sóng lớn.

Chính quyền Philippines đến sáng 10/11 ghi nhận hai trường hợp tử vong và hai người bị thương sau khi bão Fung Wong quét qua nước này, song con số thương vong chưa được tổng kết đầy đủ do còn nhiều khu vực chưa được tiếp cận.

Rủi ro lũ quét cho mưa lớn vẫn còn được ghi nhận ở nhiều địa phương. Hơn 1,17 triệu người đã được sơ tán khẩn cấp ở 10 vùng, trong đó riêng khu vực Bicol chiếm hơn nửa.

Fung Wong hiện di chuyển theo hướng tây - tây bắc với sức gió duy trì 185 km/h và gió giật 230 km/h, với hoàn lưu tiếp tục đe dọa các tỉnh Camarines Norte, Aurora, Quirino và Nueva Vizcaya.

Cơ quan Khí tượng cho biết ít nhất 14 đường dây truyền tải điện đã bị đứt, hàng nghìn ngôi nhà hư hại và nhiều sân bay phải đóng cửa. Lực lượng vũ trang, cảnh sát và các cơ quan trung ương đã huy động hơn 9.000 nhân viên cùng 1.600 thiết bị hạng nặng để ứng phó, trong khi hàng trăm nghìn người vẫn đang trú tại các trung tâm tạm lánh trên khắp Luzon và Visayas.

Sau khi vào Biển Đông, bão Fung Wong giảm cấp, tiếp tục di chuyển lên phía bắc và nhiều khả năng ảnh hưởng đến phía nam đảo Đài Loan.

Thanh Danh (Theo Inquirer, GMA, BNC, Philstar)