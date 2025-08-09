Khoảnh khắc cảnh sát Mỹ tay không bắt cá sấu

Sĩ quan cảnh sát Richardson ở Florida dùng tay không bắt sống con cá sấu đột nhập vào bể bơi nhà dân, khiến những người chứng kiến kinh ngạc.

Truyền thông Mỹ ngày 6/8 đăng video được quay từ camera gắn trên người sĩ quan cảnh sát Nathan Richardson, cho thấy khoảnh khắc anh này dùng tay không khống chế một con cá sấu trong bể bơi nhà dân ở khu St. Augustine, bang Florida.

Văn phòng Cảnh sát hạt St. Johns cho biết sĩ quan Richardson hồi cuối tháng 7 nhận được tin báo từ gia đình này về một con cá sấu cỡ nhỏ xuất hiện trong bể bơi ở sân sau nhà mình.

Khi đến nơi, Richardson ban đầu tìm cách dùng vợt để bắt con cá sấu nhưng không thành công. Anh sau đó thò tay xuống bể, tóm lấy con cá sấu vùng vẫy, rồi hất nó lên bờ và khống chế trước sự kinh ngạc của gia đình.

"Bắt được mày rồi, mày vẫn ổn", Richardson nói khi bắt con vật. "Tao biết. Mày đang rất tức giận".

Phó cảnh sát Mỹ dùng tay không bắt cá sấu trong nhà dân Cảnh sát Richardson bắt cá sấu trong bể bơi nhà dân bằng tay không ở Florida. Video: Văn phòng Cảnh sát hạt St. Johns

"Rõ ràng anh lớn lên ở vùng này rồi! Chuẩn dân Florida chính hiệu!", một phụ nữ là thành viên trong gia đình thốt lên.

Richardson sau đó giải thích với chủ nhà rằng anh sẽ đưa con cá đến một cái ao không gần khu dân cư. Sĩ quan này đưa con cá sấu vào ghế sau của xe tuần tra. "Để tao thắt dây an toàn cho mày nhé", anh nói, rồi cài dây quanh con vật.

Video sau đó được Văn phòng Cảnh sát hạt St. Johns đăng lên mạng xã hội với chú thích: "Chỉ có ở Florida".

Có khoảng 1,3 triệu cá thể cá sấu ở Florida. Theo Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã Florida (FWC), toàn bộ 67 hạt của bang có cá sấu, nhưng những vụ cá sấu tấn công người hiếm khi xảy ra.

"Dù người dân Florida đã học cách chung sống với cá sấu, nguy cơ xung đột luôn tồn tại", FWC cho biết, cảnh báo người dân giữ khoảng cách với cá sấu, tuyệt đối không cho chúng ăn nếu bắt gặp, giữ thú cưng tránh xa các vùng sông nước.

Đức Trung (Theo People, AP, News1)