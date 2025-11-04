'Khoảng trống bảo hiểm tại Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á'

Việt Nam tỷ lệ tham gia bảo hiểm ở mức thấp so với các nền kinh tế châu Á đang phát triển nhưng có thể xem khoảng trống đó như dư địa để mở rộng, theo CEO Prudential Việt Nam.

Ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam nêu thông tin này trong một sự kiện hồi cuối tháng 10. Ông cho biết tỷ lệ tham gia bảo hiểm trên tổng dân số chỉ khoảng 11% so với mục tiêu 18% vào năm 2030, trong khi nhu cầu bảo vệ tài chính đang gia tăng. "Khoảng trống bảo vệ trong nước được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á", ông nói, dẫn thêm các yếu tố của thị trường như: tốc độ đô thị hóa nhanh, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến rủi ro tài chính của các gia đình tăng cao. Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm chưa thực sự theo kịp nhu cầu phát triển đa dạng của người dân, hiểu biết và niềm tin về bảo hiểm còn hạn chế...

Tuy vậy, khoảng trống này được đánh giá không phải là hạn chế mà là dư địa lớn để thúc đẩy phát triển tài chính dài hạn, bền vững. "Yếu tố này mở ra cơ hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng độ bao phủ bảo vệ tài chính cho người dân, đặc biệt khi niềm tin thị trường được củng cố bằng khung pháp lý mới và tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn", ông Kevin Kwon nói.

Dẫn báo cáo "Beyond Coverage - The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN" do Prudential công bố, ông cho biết việc mở rộng phạm vi bảo vệ tài chính cho người dân Việt Nam có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP bền vững. Nếu độ phủ của phạm vi bảo vệ tăng lên mức 50%, có thể đóng góp tới khoảng 5% tăng trưởng GDP hàng năm. Ngoài ra, xét về giá trị cốt lõi, bảo hiểm nhân thọ mang lại sự an tâm cho từng gia đình, đóng vai trò là nguồn tích lũy dài hạn và kênh dẫn vốn cho các lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ lẫn thị trường vốn, qua đó giảm áp lực cho hệ thống an sinh xã hội.

Trụ sở đơn vị tại TP HCM. Ảnh: Prudential

Ông Kevin Kwon nhận định, để khai thác hết dư địa thị trường, Việt Nam cần tập trung vào ba hướng chính: nâng cao chất lượng tư vấn và lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy hiểu biết tài chính và lan tỏa giá trị bảo vệ trong cộng đồng và huy động nguồn lực đầu tư dài hạn cho phát triển quốc gia. Các định hướng trên là mục tiêu mà Prudential đang theo đuổi, với mong muốn mở rộng các cơ hội đầu tư và phát triển bền vững.

Ông Kevin Kwon (trái) phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: Prudential

Tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh trong khuôn khổ chuyến làm việc của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Anh, Prudential đã cùng một số đơn vị trao đổi về tiềm năng phát triển của thị trường vốn, thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc áp dụng chuẩn mực pháp lý quốc tế, thông luật Anh và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, có tính cạnh tranh tại TP HCM và Đà Nẵng.

Theo đại diện Prudential, dư địa thị trường lớn, định hướng phát triển quốc gia rõ ràng và nền tảng hợp tác giữa Việt Nam - Anh đang mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho ngành bảo hiểm nhân thọ. Việc mở rộng độ phủ bảo hiểm giúp người dân xây dựng nền tảng tài chính, góp phần tạo nguồn lực dài hạn cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sau 26 năm hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp tài chính Anh, bao gồm Prudential, được xem là một trong những cầu nối kinh nghiệm quốc tế và cam kết đầu tư dài hạn, đóng góp vào mục tiêu hiện đại hóa thị trường tài chính, tăng cường an sinh xã hội.

Hoàng Đan