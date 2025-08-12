PakistanCác khoang thương gia được cải tạo từ không gian để hành lý đều có cửa mở riêng, với các tiện nghi cao cấp.

Khoang hành lý của xe giường nằm thành ghế hạng thương gia Video: Gamesoflaw

Chiếc xe khách giường nằm hai tầng biến thành ba tầng nhờ việc tận dụng khoang hành lý bên dưới. Không chỉ thế, hành khách ở tầng dưới cùng cách biệt hoàn toàn với hai tầng trên, giống như ở một căn phòng khép kín, và có cửa mở riêng để bước ngay ra ngoài. Thậm chí, cánh cửa riêng này cũng có cả phần cửa kính như ở ôtô con thông thường.

Các tiện nghi dành cho hành khách như tivi, tủ lạnh, ổ cắm, chăn, tai nghe, và điện thoại bàn cùng một số tiện nghi cơ bản khác. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, rằng nếu không còn khoang hành lý, thì đồ đạc của khách sẽ để ở đâu? Người khác hỏi: "Điện thoại bàn để làm gì?".

Ở phía trên là không gian chung cho cả hai tầng với giường đôi mỗi bên, với việc bố trí và trang bị cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe giường nằm khác.

Xe khách giường nằm do công ty Al Munir vận hành và cung cấp dịch vụ xe buýt mang tên Super International, đã hoạt động từ năm 1983. Dịch vụ hoạt động hàng ngày giữa Quetta và Karachi, hai thành phố lớn của Pakistan. Nếu xe buýt đi theo tuyến đường thẳng, hành trình này sẽ mất khoảng 10,5 giờ, chưa kể thời gian dừng.

Mỹ Anh (theo Autopian)