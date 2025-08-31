Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong đám cháy dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Hà NộiThống kê bước đầu khoảng 500 xe máy tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, bị thiêu rụi, gầm cầu bong nhiều mảng bêtông.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hồng Hà, vụ cháy chiều 30/8 tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc số 335 Nguyễn Khoái, làm khoảng 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 300 m2.

Một số nhân chứng cho biết lửa xuất phát từ bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy sau đó lan sang bãi xe. Nhân viên đơn vị trông xe và một gara ôtô bên cạnh đã sử dụng bình chữa cháy dập lửa, nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều ít nhất 8 xe cứu hỏa tới dập lửa.

Gầm cầu Vĩnh Tuy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Hàng trăm xe máy bị cháy và gầm cầu Vĩnh Tuy bị ảnh hưởng. Ảnh: Võ Hải

Sau vụ hỏa hoạn, gầm cầu Vĩnh Tuy bị vỡ nhiều mảng bêtông, trụ cầu bong tróc, trơ lõi thép và ám khói đen kịt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ phối hợp đơn vị tư vấn và đơn vị quản lý cầu rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng tới kết cấu và độ an toàn của cầu.

Việt An