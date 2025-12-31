Khoan xuyên kho tiền ngân hàng, trộm 35 triệu USD

ĐứcBăng trộm khoan xuyên kho tiền của ngân hàng ở Gelsenkirchen vào dịp Giáng sinh, trộm tài sản trị giá 35 triệu USD trong các két sắt.

Một toán trộm lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, phá khóa hơn 3.000 két sắt và lấy đi tiền mặt, vàng, đồ trang sức bên trong.

Dựa trên giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro mỗi két, cảnh sát ngày 30/12 ước tính thiệt hại ban đầu vào khoảng 30 triệu euro (hơn 35 triệu USD).

Hầu hết các ngân hàng ở Đức đóng cửa trong dịp Giáng sinh, bắt đầu từ tối 24/12. Cảnh sát chỉ phát hiện lỗ hổng sau khi chuông báo cháy reo vào rạng sáng 29/12.

Lỗ khoan trên tường kho tiền của ngân hàng Sparkasse ở Gelsenkirchen, Đức. Ảnh: Reuters

Các nhân chứng đã nhìn thấy một số người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của bãi đậu xe vào đêm 27/12.

Cảnh sát đã xem xét video trích xuất camera an ninh, phát hiện một chiếc Audi RS 6 rời bãi đậu xe vào rạng sáng 29/12 với những người bịt mặt bên trong. Biển số là của một chiếc xe bị đánh cắp tại thành phố Hannover, miền bắc Đức, cách Gelsenkirchen hơn 200 km.

Các nhà điều tra xác định đây là một vụ trộm được tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp, đòi hỏi kế hoạch tỉ mỉ, thông tin từ nội bộ ngân hàng.

Hàng chục khách hàng đã tập trung bên ngoài ngân hàng khi giới chức phát hiện lỗ hổng, yêu cầu được vào bên trong. Một số người nói tài sản cất giữ trong két vượt xa giá trị bảo hiểm.

"Tôi không thể ngủ. Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào", một khách hàng nói, cho biết ông lưu trữ tiền tiết kiệm cho tuổi già trong két. Truyền thông Đức đưa tin nhiều người bị ảnh hưởng là khách hàng gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cất vàng, đồ trang sức vàng trong két.

Đức Trung (Theo dpa, DW, Reuters)