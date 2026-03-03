Khoản thưởng riêng cho mỗi bàn thắng từ bóng chết của Arsenal

Hợp đồng của trợ lý Nicolas Jover ở Arsenal có điều khoản thưởng riêng cho các bàn thắng từ bóng cố định.

Báo Anh The Times tiết lộ hợp đồng của HLV chuyên trách các tình huống cố định ở Arsenal có điều khoản đặc biệt khi gia hạn hợp đồng vào năm ngoái. Dù con số chính xác không được nêu, cứ mỗi bàn thắng "Pháo thủ" ghi được từ bóng chết, Jover sẽ nhận được một khoản tiền thưởng.

Còn The Athletic nêu thêm rằng vào thời điểm Mikel Arteta đặt bút ký vào bản hợp đồng mới nhất với Arsenal vào tháng 9/2024, đội chủ sân Emirates cũng bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán độc lập với đội ngũ trợ lý của ông, gồm Jover, trợ lý Albert Stuivenberg và HLV thủ môn Inaki Cana. Các thỏa thuận này được thông qua vào 2025 và có thời hạn đến 2027, tương ứng với thời hạn hợp đồng của Arteta. Quá trình thương thảo được đảm trách bởi CEO Richard Garlick và Giám đốc Thể thao tạm quyền Jason Ayto.

Jover (phải) cùng HLV Mikel Arteta chỉ đạo các cầu thủ Arsenal. Ảnh: Reuters

Jover, người vốn đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác nhờ tài năng đã được chứng minh qua những mùa giải qua trong khâu dàn xếp bóng cố định, nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Cuối cùng, thỏa thuận đạt được đảm bảo rằng chuyên gia 44 tuổi này sẽ được thưởng xứng đáng cho mỗi bàn thắng mà Arsenal ghi được từ các tình huống cố định.

Arteta từng đưa Jover về Arsenal từ Man City vào tháng 7/2021. Khi được hỏi vào năm 2024 liệu ông có coi Jover là người giỏi nhất trong lĩnh vực "bày binh bố trận" ở những tình huống bóng cố định hay không, HLV xứ Basque khẳng định: "Nicolas không chỉ giỏi nhất trong lĩnh vực này, mà còn ở cả các lĩnh vực khác và với tư cách là một con người. Đó là lý do tôi quyết định đưa cậu ấy về Man City khi còn ở đó, và sau này là Arsenal".

Kể từ khi "phò tá" Arteta, Jover đã biến Arsenal từ một trong những đội bóng tệ nhất ở các tình huống cố định trở thành thế lực đáng gờm nhất giải đấu. Trước đó, ông từng làm việc dưới trướng Dean Smith và Thomas Frank ở Brentford từ năm 2016. Có thời điểm, ông đã tính đến việc rời CLB tây London vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trước khi được đề nghị một bản hợp đồng mới. Sự nghiệp của Jover còn ghi dấu tại Montpellier của Pháp với vai trò chuyên gia phân tích video và tại ĐTQG Croatia dưới thời HLV Niko Kovac.

Jurrien Timber đánh đầu ghi bàn cho Arsenal, trong trận đấu với Man Utd ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 4/12/2024. Ảnh: Reuters

Trong các bài vở bóng chết nói chung của Arsenal, phạt góc luôn là tình huống mang đến cơ hội ăn bàn nhiều nhất. Mùa 2025-2026 này, Arsenal đã ghi 32 bàn từ các tình huống cố định (không xét đến phạt đền) trên mọi đấu trường, trong đó có 24 pha lập công từ phạt góc.

Xét ở Ngoại hạng Anh mùa này, số bàn từ bóng chết nói chung của Arsenal chiếm tới 21 trên tổng số 58 bàn đã ghi, nhiều hơn 6 bàn so với bất kỳ đội nào tại giải. Đó chưa phải là tỷ lệ phần trăm cao nhất – vốn thuộc về Crystal Palace với 36,7%, nhưng Arsenal đứng thứ hai với 36,2%. Để dễ hình dung, đối thủ đang bám đuổi họ trong cuộc đua vô địch là Man City lại đứng cuối bảng về hiệu suất từ bóng chết, chỉ với 6 bàn sau 57 pha lập công, đạt tỷ lệ trung bình vỏn vẹn 10,5%.

Riêng cú đúp từ phạt góc trong trận thắng Chelsea 2-1 vừa qua đã nâng tổng số bàn loại này của Arsenal ở Ngoại hạng Anh lên con số 16. Hiện tại, "Pháo thủ" chỉ cần thêm một bàn nữa để chính thức xô đổ kỷ lục lịch sử của giải đấu trong một mùa bóng duy nhất. Trước đó, Arsenal từng chạm mốc 16 bàn từ phạt góc vào mùa 2023-2024, ngang bằng với thành tích của Oldham Athletic (1992-1993) và West Bromwich Albion (2016-2017).

Không những thế, thầy trò Arteta đã có 9 lần vươn lên dẫn trước từ các pha đá phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đây còn là kỷ lục lịch sử giải đấu trong một mùa giải, chia sẻ cùng Southampton mùa 1994-95. Ngoài ra, Arsenal đã có lần thứ 9 ở Ngoại hạng Anh mùa này ghi được bàn định đoạt trận đấu từ một quả phạt góc, trở thành cột mốc cao nhất mà một đội từng thiết lập trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục 8 bàn của Man Utd mùa 2012-2013.

Nói về các bàn thắng từ bóng cố định trong buổi họp báo sau trận thắng Chelsea, Arteta chia sẻ: "Vài tuần qua chúng tôi không ghi bàn từ bóng chết nhưng lại có rất nhiều bàn từ bóng sống. Hôm nay, ghi bàn từ những tình huống như vậy là một lựa chọn, chúng tôi đã làm rất tốt, dù cũng phải nhận bàn thua từ kịch bản tương tự".

Trận derby London hôm 2/3 hoàn toàn bị chi phối bởi các tình huống cố định. Chelsea hưởng lợi từ một quả phạt góc khiến Piero Hincapie phản lưới nhà, ngay sau khi David Raya phải trổ tài cứu thua xuất sắc để ngăn Declan Rice không đốt đền cũng từ một quả phạt góc khác.

Với những tâm hồn duy mỹ, họ có thể cảm thấy mếch lòng. Chris Sutton, người từng đăng quang cùng Blackburn Rovers mùa 1994-1995, đặt câu hỏi: "Liệu Arsenal có trở thành nhà vô địch xấu xí nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?".

Trong khi, cựu tiền vệ Man City Yaya Toure thì kỳ vọng nhiều hơn. "Hiệp một nhìn chung ổn", anh bình luận trên đài Sky Sports. "Tôi chỉ cảm thấy đôi chút thất vọng vì chúng ta đều muốn xem một trận đấu bùng nổ hơn, với những đường chuyền ban bật, các pha dàn xếp tấn công bóng sống và nhiều cơ hội ăn bàn. Cuối cùng, lại là ba bàn từ các tình huống bóng chết, hơi lạ đối với một trận derby. Arsenal đã có thắng lợi quan trọng, nhưng nếu là fan, tôi sẽ muốn nhiều hơn".

Cựu tiền vệ Leon Osman trên chương trình Match of the Day của đài BBC dù miêu tả "đây là trận đấu của những pha vật lộn và kìm kẹp lẫn nhau trên khắp mặt sân", nhưng lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận của thầy trò Arteta. "Chúng ta sẽ còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa về việc Arsenal kết liễu trận đấu bằng bóng chết khi gặp bế tắc? Nếu sở hữu kho vũ khí như Arsenal, bạn buộc phải tận dụng nó", anh khẳng định.

Quy trình đá phạt góc của Arsenal thường bắt đầu bằng việc những người thực hiện, thường là Declan Rice hoặc Bukayo Saka, giơ tay ra hiệu cho các đồng đội trong vùng cấm bắt đầu di chuyển theo bài. Đôi khi, các cầu thủ sẽ tập trung ở cột xa hoặc như trong trận gặp Chelsea, trung vệ Gabriel Magalhaes sẽ thực hiện pha băng cắt từ phía sau. Một biến thể khác là các cầu thủ chạy từ sau vạch vôi vào vị trí trước mặt thủ môn đối phương. Gabriel là mục tiêu chính và được phép tự do thay đổi vị trí xuất phát để tạo đà cho những cú bật nhảy dứt điểm.

Vào tháng 1, khi Saka dính chấn thương, Noni Madueke đã thay thế và đảm trách những quả phạt góc vào cột gần để Gabriel Martinelli lập cú đúp đánh đầu vào lưới Portsmouth ở Cup FA. Arsenal còn sở hữu một bài đá phạt trực tiếp độc đáo: các cầu thủ dàn thành hàng ở vị trí việt vị, sau đó bất ngờ thoát xuống ngay khi người đá chuẩn bị treo bóng vào vùng cấm. Khi Rice giơ tay, các cầu thủ chạy cắt mặt sân và chỉ lao ngược lại vị trí hợp lệ đúng khoảnh khắc bóng được sút đi.

Tháng trước, khi được hỏi liệu Jover có thể bị các đội bóng khác săn đón cho vị trí HLV trưởng hay không, Arteta trả lời: "Tôi không biết chắc. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào tham vọng cá nhân và hướng đi mà mỗi người muốn theo đuổi trong sự nghiệp bóng đá của mình. Đó là một quyết định mang tính riêng tư".

Hoàng Thông tổng hợp