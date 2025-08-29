Khoai lang Trung Quốc giá cao gấp 3 hàng Việt

Một loại khoai lang Trung Quốc bất ngờ tạo cơn sốt trên chợ online dù có giá bán cao gấp 2-3 lần hàng nội địa.

Tại Việt Nam, khoai lang là nông sản quen thuộc, được trồng nhiều ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu khoai lang đạt gần 900 tỷ đồng. Hiện giá khoai tại vườn dao động 14.000-16.000 đồng một kg, còn bán lẻ trên thị trường từ 25.000 đến 50.000 đồng, tuỳ loại.

Thế nhưng, từ tháng 7 đến nay, "khoai lang sầu riêng" Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, trở thành "hàng hot" trên khắp các chợ mạng. Chúng được quảng bá có ruột vàng, mềm mịn, ngọt và dẻo như múi sầu riêng.

Chị Hồng Anh, chủ cửa hàng thực phẩm tại quận 12 (TP HCM), kể rằng khi các mối đầu tiên chào hàng, chị khá dè dặt vì giá nhập cao gấp 3 lần khoai Việt. Tuy nhiên, sau khi thử, chị thấy loại này dẻo, ngọt, ăn tan trong miệng nên rao bán thử.

"Trong nửa tháng, tôi đã tiêu thụ khoảng 3 tạ. Khách thích vì củ có mẫu mã đẹp, nhỏ đều và tò mò bởi cái tên lạ tai", chị nói. Hiện chị bán 240.000 đồng cho thùng 2,5 kg, tức 96.000 đồng mỗi kg - cao gấp đôi loại khoai ngon nhất trong nước và gấp 3 hàng thông thường.

Khoai lang sầu riêng được các đầu mối rao bán đầy chợ mạng. Ảnh: chợ đầu mối nông sản

Ở phía Bắc, chị Tố Khuyên - đầu mối nhập hàng ở Lào Cai, cũng cho hay đã đưa về hàng nghìn thùng chỉ trong hơn một tháng. Đợt đầu giá lên tới trên 100.000 đồng mỗi kg do số lượng ít, nhưng nay đã hạ còn 85.000 đồng nhờ lượng nhập tăng gấp 2-3 lần. "Từ đầu tháng 7 tới nay, khoai lang lúc nào cũng cháy hàng. Xe vừa về đã được khách sỉ đặt mua hết", chị Khuyên nói.

Theo chị, ngoài hương vị dẻo ngọt, loại khoai này còn có vỏ dày, dễ bóc, củ nhỏ đồng đều và được đóng gói trong các thùng carton đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh nên rất hút khách.

Dù gây sốt trên mạng, nhiều đầu mối thừa nhận khoai lang sầu riêng chủ yếu nhập theo đường tiểu ngạch, phân phối trực tiếp tới các cửa hàng online, chứ chưa được đưa vào các kênh chính ngạch. Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức và Hóc Môn (TP HCM) cho biết đến nay chưa ghi nhận mặt hàng này xuất hiện, thị trường tại chợ vẫn chủ yếu là khoai lang Nhật từ Lâm Đồng và khoai lệ cần từ Gia Lai, Quảng Ngãi. "Người tiêu dùng nên thận trọng với những sản phẩm mới chưa rõ nguồn gốc", một lãnh đạo chợ khuyến cáo.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), "khoai lang sầu riêng" thực chất là giống Xinxiang hay còn gọi là khoai lang mini, được công nhận từ năm 2007, hiện trồng phổ biến tại các tỉnh miền Nam như Chiết Giang và Quảng Đông. Giống này nổi bật bởi củ nhỏ gọn, vỏ mỏng, ruột vàng nhuyễn, ngọt dẻo. Giá thu mua tại địa phương dao động 13-16 nhân dân tệ (55.000-59.000 đồng) mỗi kg. Khi vào siêu thị hoặc bán online, đặc biệt loại đóng gói đẹp mắt từ 2-5 kg một thùng, giá có thể lên 20 nhân dân tệ (74.000 đồng).

Thi Hà