Khóa thông minh Yale tích hợp nhiều công nghệ

Khóa cửa là vật dụng thiết yếu cho mỗi gia đình, tuy nhiên không ít trường hợp chủ nhà làm mất, thất lạc hoặc nỗi lo về sự an toàn, xử lý ra sao khi mất khóa hoặc khóa hỏng. Sản phẩm khóa thông minh với nhiều ưu điểm về công nghệ có thể giải quyết những tình huống dở khóc, dở cười kể trên. Hiện nay, các dòng sản phẩm khóa thông minh dần trở thành lựa chọn thay thế khóa cửa truyền thống và giải pháp an ninh bảo mật cho những căn hộ hiện đại.

Các dòng khoá thông minh thường ứng dụng công nghệ mới mang đến trải nghiệm tiện nghi. Trước tiên, chủ căn hộ không còn phụ thuộc vào chìa cơ để mở khoá. Giải pháp Keyless có thể tích hợp lên đến tối đa 6 cách mở khoá như mã vân tay, thẻ từ, mật mã, chìa cơ, hay điều khiển từ xa bằng điện thoại khi kết nối Bluetooth (thông qua ứng dụng trên smartphone), hoặc wifi (tuỳ chọn).

Khách hàng sử dụng khoá thông minh Yale YDM7116.

Không chỉ khoá và mở hiệu quả, một trong những tính năng an toàn hàng đầu ở khoá cửa chính là khả năng bảo mật và chống trộm. Để tránh bị nhìn trộm hay lộ mã PIN, khoá thông minh có tính năng cho phép người dùng nhập mã giả trước hoặc sau khi nhập mã PIN thực. Bên cạnh đó, tính năng an ninh của khóa thông minh được nâng cao với hệ thống báo động chống phá khóa, báo cháy khi nhiệt độ trên 60 độ C, có thể vô hiệu hóa khi mất thẻ; khoá bảo mật từ bên trong giúp tăng cường bảo mật, "vô hiệu hóa" các phương thức xác thực như mật khẩu, thẻ RFID và dấu vân tay từ bên ngoài khi thiết lập các chức năng trong nhà...

Trên thị trường, khóa thông minh Yale là một trong số sản phẩm đang được ưa chuộng. Thế hệ mới nhất của dòng sản phẩm này mang đến sự an toàn cho gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, thú cưng... khi có tính năng tự động khóa cửa ra vào, chốt an toàn, hướng dẫn bằng giọng nói, hoặc cảnh báo khi pin yếu, trạng thái hoạt động... Người dùng có thể khóa, mở cửa từ xa mà không cần trực tiếp thực hiện.

Thời điểm này khách hàng có cơ hội tiết kiệm chi phí mua sản phẩm với chương trình ưu đãi mùa hè. Theo đó, khi đến các showroom của Yale trên toàn quốc, khách hàng hưởng ưu đãi 35% kèm thêm quà tặng... Chương trình diễn ra đến hết ngày 31/7.

