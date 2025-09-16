Khóa phi công MPL đầu tiên tại Việt Nam tốt nghiệp

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên phi công MPL (Multi-Crew Pilot Licence) tại Trung tâm đào tạo phi công BAA Training Vietnam (TP HCM), sáng 16/9.

Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn, Giám đốc điều hành BAA Training Vietnam Vytautas Jankauskas và Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành đã cùng trao Chứng chỉ MPL, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện MPL và Quyết định tiếp nhận của Bamboo Airways cho các học viên phi công hoàn thành khóa huấn luyện.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo BAA Training Vietnam và Bamboo Airways trao các chứng nhận cho học viên. Ảnh: Bamboo Airways

Ông Hồ Minh Tấn cho biết, chương trình đào tạo MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai đã được Cục hàng không phê chuẩn từ tháng 1/2023. Đây là lần đầu tiên loại hình đào tạo này được áp dụng tại Việt Nam. Việc hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên là cột mốc quan trọng, đánh dấu phương pháp đào tạo phi công mới, phù hợp với các điều kiện khai thác và trình độ của người Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bamboo Airways

Ông Vytautas Jankauskas - Giám đốc Điều hành BAA Training Vietnam chia sẻ, các học viên MPL từ chương trình hợp tác cùng Bamboo Airways đã tốt nghiệp, sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp phía trước. Chương trình MPL được thiết kế để không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn cho các học viên, mà còn giúp họ hình thành tư duy và tích lũy kinh nghiệm, qua đó có nền tảng và sự chuẩn bị để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không thương mại.

Chương trình học viên phi công MPL đào tạo học viên cấp phép phi công chuyên nghiệp cho máy bay nhiều phi hành đoàn, được thiết kế dựa trên năng lực và yêu cầu cụ thể của hãng hàng không. Học viên sẽ được học theo giáo trình riêng của hãng, tập trung vào kỹ năng bay, quản lý mối đe dọa và lỗi, và sử dụng nhiều thiết bị mô phỏng hiện đại, chuẩn bị làm việc cho hãng ngay từ đầu và sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành phi công phụ

Đại diện cho Bamboo Airways, Tổng giám đốc Trương Phương Thành cho biết trước đây, việc đào tạo các phi công Việt Nam diễn ra hoàn toàn ở nước ngoài nhưng nay, dưới sự cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam, liên kết đào tạo giữa BAA Training Vietnam và Bamboo Airways, các học viên phi công đã được huấn luyện đào tạo ngay từ trong nước.

Các học viên khóa MPL đầu tiên tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Cục Hàng không, BAA Training Vietnam và Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways

"Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong đưa chương trình đào tạo MPL về Việt Nam và hy vọng các học viên sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn để trở thành phi công chuyên nghiệp, đảm bảo các chuyến bay an toàn và hiệu quả", Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Chương trình MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai được xây dựng chủ yếu thực hành về các máy bay thương mại A320F, với phần lớn thời gian huấn luyện tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ tiếp tục huấn luyện bay thực tế (cất/hạ cánh), tích lũy 200 giờ bay thực tập tại Bamboo Airways, trước khi trở thành cơ phó của hãng.

Bamboo Airways đánh giá khóa đào tạo phi công MPL đầu tiên cho thấy bước đi chiến lược, thể hiện sự chủ động của hãng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hàng không đặc thù, nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực vận hành nội tại.

Yên Chi