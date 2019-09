MỹCác tình nguyện viên nắm tay nhau tạo thành "xích người" để dẫn dắt 4 con cá heo bơi qua cầu và thoát khỏi kênh nước ở Florida hôm 17/9.

Tạo 'xích người' cứu đàn cá heo mắc kẹt dưới cầu

Đàn cá heo bao gồm 2 con non mắc kẹt ở kênh nước gần khu phố Fossil Park, bang Florida, từ hôm 15/9. Khi các nhà chức trách của Cơ quan Động vật hoang dã Florida (FWC) nhận tin báo về sự việc, đàn cá heo không tỏ ra căng thẳng. Họ chờ xem chúng có thể bơi ra khỏi kênh theo thủy triều hay không, nhưng sau một ngày, những con cá heo vẫn mắc kẹt. FWC quyết định lập bản đồ kênh nước để lập kế hoạch giải thoát chúng.

Đội cứu hộ phối hợp với Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia cùng thủy cung Clearwater Marine để lội xuống kênh và lùa đàn cá heo. Các chuyên gia cho rằng chiều cao và âm thanh từ cây cầu ở gần đó đóng vai trò như rào cản ngăn những con cá heo bơi qua. Vì vậy các nhân viên cứu hộ đã tạo thành hàng "xích người" dài, sau đó sử dụng âm thanh và rung động để dẫn đường cho cá heo ra vịnh Riviera.

Cá heo sử dụng sóng âm để định vị dưới nước. Khi phát ra âm thanh tần số cao, cá heo giải mã tiếng vang của sóng âm truyền trở lại từ các vật thể để tìm đường. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài 45 phút. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Đội cứu hộ không phải dùng lưới hay bất kỳ thiết bị nào có thể khiến cá heo hoảng sợ.

An Khang (Theo CNN)