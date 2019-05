Công ty Mỹ đang nghiên cứu chế tạo mẫu xe đẩy gắn cảm biến, camera và có khả năng kết nối với ứng dụng điện thoại.

Xe đẩy em bé tự động di chuyển phía trước người dùng

Thu Thảo (Theo In The Know)