Voi nuôi nhốt nổi điên phá nhà cửa, hất tung ôtô ven đường

Con vật to lớn nhiều khả năng nổi điên do điều kiện nuôi nhốt không đảm bảo và bị bắt làm việc quá sức.

Voi nuôi nhốt nổi điên phá phách nhà cửa, hất tung ôtô ven đường Voi nổi điên do bị giam cầm ở Ấn Độ. Video: Newsflare.

Một con voi châu Á trưởng thành có tên V. Ganapathi hôm 18/4 bất ngờ nổi điên và mất kiểm soát sau nhiều năm bị giam cầm tại ngôi đền Kalimuthi ở vùng Kuzhalmannam, bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Con vật hung dữ "trút giận" lên nhiều ngôi nhà và phương tiện trên đường đi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Những cảnh quay do người dân địa phương ghi lại cho thấy con voi to lớn hất tung một chiếc ôtô. Nó còn phá sập nhiều ngôi nhà, tường rào, cột điện và các phương tiện trên đường đi. Người dân được cảnh báo chạy tới nơi an toàn và rất may không có ai bị thương. Một nhóm người có kinh nghiệm đã phải vật lộn trong hơn ba giờ mới có thể kiểm soát được con vật nguy hiểm.

Các quan chức của ngôi đền cho biết con voi bắt đầu bước vào thời kỳ sản sinh nhiều testosterone và trở nên rất hung dữ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền động vật lại cho rằng con vật đã bị stress và nổi điên do làm việc quá sức và không được chăm sóc đúng cách trong điều kiện nuôi nhốt.

Voi châu Á hiện là loài voi lớn thứ hai còn tồn tại trên Trái Đất. Con trưởng thành có thể phát triển tới chiều cao 4 m và nặng 3 - 5 tấn. Với kích thước như vậy, chúng được coi là loài tiềm ẩn nguy hiểm đối với con người.

Đoàn Dương (Theo Newsflare)