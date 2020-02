Voi mẹ trơ mắt nhìn bầy linh cẩu ăn sống con non

ZimbabweVoi con mắc kẹt dưới vũng bùn trên đồng cỏ khô cằn cùng với mẹ nó và trở thành mồi ngon cho những con linh cẩu đói ăn.

Voi mẹ ném bùn để xua bầy linh cẩu ăn thịt voi con. Ảnh: Sun.

Bầy linh cẩu cắn xé một bên chân của voi non trong cuộc tấn công ban đêm bất chấp voi mẹ cố gắng ném những nắm bùn về phía những kẻ săn mồi để xua đuổi chúng. Tuy nhiên, voi mẹ không thể cứu sống con non. Nó tận mắt chứng kiến voi con bị linh cẩu giết chết và ăn thịt. Sau đó, voi mẹ cũng chết dần trong nỗ lực giải cứu bất thành. Nó bị kẹt trong lớp bùn nhão bên cạnh xác con non ở vườn quốc gia Mana Pools.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Jens Cullman nhiều lần quay lại vùng đồng cỏ để ghi lại tình cảnh tuyệt vọng của voi mẹ và con non. Lần đầu tiên Cullman trông thấy chúng, mẹ con voi châu Phi đang nâng cao chiếc vòi khi chôn chân trong vũng bùn, những con linh cẩu không ngừng lảng vảng gần đó. Khi nhiếp ảnh gia trở lại vào sáng hôm sau, voi con đã chết, bầy linh cẩu đang xâu xé cái xác không nguyên vẹn còn voi mẹ chỉ có thể dõi theo. Cullman tiếp tục quay lại khu vực để chụp ảnh những ngày cuối cùng của voi mẹ khi nó chết dần do mất nước. Trong lần gặp gần nhất, Cullman thấy voi mẹ đang bị bao vây bởi đàn kền kền kiên nhẫn chờ nó trút hơi thở cuối cùng.

Đàn kền kền kiên nhẫn chờ voi mẹ chết để ăn xác thối. Ảnh: Sun.

Khi chia sẻ những bức ảnh, Cullman nhận được nhiều bình luận chỉ trích ông không cứu hai con voi mắc kẹt. "Mọi người nói tôi chụp ảnh để câu view thay vì giúp voi mẹ và con nó. Nhưng họ không biết tình hình ở đó. Họ không biết đào bùn nhão để giải cứu một con voi khó khăn tới mức nào. Tôi thường ủng hộ không can thiệp vào tự nhiên. Nhưng năm nay, Mana Pools đầy rẫy những con vật chết đói do hạn hán. Số lượng voi đang giảm dần và nếu có thể, tôi rất muốn cứu chúng", Cullman chia sẻ.

Voi mẹ chết vì mất nước bên cạnh xác con. Ảnh: Sun.

Theo Animal Fact Guide, voi châu Phi là động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới, trọng lượng có thể lên 6 tấn, dài đến 7,5 m và cao đến 3,3 m (tính đến vai). Chúng được xếp vào nhóm động vật dễ bị tổn thương do bị săn bắt để lấy ngà và môi trường sống ngày càng thu hẹp.

An Khang (Theo Sun)