Voi con đánh thức mẹ đòi bú sau khi thoát khỏi hố đất

Giải cứu voi con hấp hối dưới máng dẫn nước / Voi con được người cõng trên lưng về đoàn tụ với mẹ

Voi con dùng vòi đánh thức mẹ dậy. Ảnh: Caters.

Một con voi non không ngừng níu lấy tai voi mẹ nằm bất động sau khi được cứu từ miệng hố ở công viên quốc gia South Luangwa, Zambia, Story Trender hôm qua đưa tin. Các bác sĩ thú y buộc phải tiêm thuốc an thần cho voi mẹ bởi nó quá kích động trong lúc họ giải cứu con non. Khi voi con được đưa lên an toàn, nó lập tức chạy tới chỗ mẹ đang nằm, dùng vòi cọ vào tai mẹ cho đến khi voi mẹ tỉnh lại.

Những người dân làng phát hiện voi con mắc kẹt sau khi nghe thấy tiếng kêu khóc của voi mẹ và thông báo cho các nhân viên cứu hộ. Khi nhóm bác sĩ thú y đến nơi vào ngày hôm sau, cả hai con vật đều rất căng thẳng vì xoay xở với hố đất cả đêm. Họ buộc phải giữ voi mẹ nằm yên để cuộc giải cứu voi con diễn ra an toàn. "Ngay khi voi mẹ gục xuống, voi con đủ nhỏ để chúng tôi có thể nhấc nó ra khỏi hố và đưa nó đến chỗ con mẹ ở cách đó 30 mét", Rachel McRobb, nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức CSL, cho biết.

"Voi mẹ tỏ vẻ đề phòng trong khoảng một phút khi chúng tôi tiêm thuốc an thần cho nó. Sau đó nó biết bác sĩ thú y đang giúp đỡ và sẽ không bỏ voi con một mình. Chúng tôi tiêm cho voi mẹ thuốc giải để nó tỉnh lại. Chỉ chờ voi mẹ đứng lên, voi con liền lao tới bú. Chắc hẳn nó thực sự đói sau cả đêm ở dưới hố", McRobb nói.

Phương Hoa