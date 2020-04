Vật liệu xúc tác bất hoạt nCoV đến 99,9%

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển thành công vật liệu xúc tác hấp thụ và khử hoạt tính nCoV 96 - 99,9%, dùng trong màng lọc không khí, khẩu trang.

Từ góc độ nghiên cứu hóa học, các đại phân tử trong nCoV như protein S, axit ribonucleic, màng chất béo không có tính chất ổn định như phân tử hữu cơ thông thường, dễ dàng bị thủy phân và bất hoạt oxy hóa. Vì vậy, vật liệu xúc tác có thể kích hoạt hiệu quả các tiểu phân tử, làm thay đổi tính chất đại phân tử. Xét về mặt lý thuyết, việc tạo ra vật liệu xúc tác để đạt được sự hấp thụ và bất hoạt virus dựa trên tính chất hóa học của vật liệu rắn như hiệu suất hấp thụ, tính axit kiềm, và tính oxy hóa khử là điều khả thi.

Dựa vào nguyên lý này, phòng Vật lý Hóa học Đại Liên, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển thành công loại vật liệu xúc tác có thể hấp thụ và vô hiệu hóa nCoV. Vật liệu xúc tác này có không gian ba chiều trong phạm vi từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất không độc hại, không hòa tan trong nước và dung môi hữu cơ, có thể chế tạo thành các hạt hoặc trên các vật truyền trung gian khác nhau.

Mô hình vật liệu xúc tác giống lá chắn, ngăn nCoV xâm nhập. Ảnh: Sciencenet.

Kết quả thí nghiệm khử hoạt tính của virus do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh An Huy cho thấy vật liệu này có chức năng hấp thụ trực tiếp và vô hiệu hóa nCoV, với hiệu suất khử hoạt tính từ 96,5% đến 99,9%. Trong môi trường thí nghiệm, nồng độ của nCoV là 5 μg/ml, cao hơn nhiều so với nồng độ virus gây bệnh trong các tình huống thực tế.

Trước khi Covid-19 bùng phát, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công loại vật liệu có tác dụng ức chế virus SARS. Trình tự bộ gene của SARS gần giống với nCoV, nên thời gian chế tạo và cải tiến sẽ nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ hoàn thành công nghệ đúc và in trong sản xuất vật liệu xúc tác chống nCoV, dự kiến đưa vào sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chống Covid-19 như màng lọc không khí, khẩu trang, cải thiện mức độ bảo vệ. Hiện tại, nhóm đã liên kết với doanh nghiệp hoàn thành việc sản xuất một lô hơn 100 kg vật liệu xúc tác, dự kiến sẽ sản xuất một tấn vật liệu.

Nguyễn Xuân (Theo Sciencenet)