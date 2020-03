Van thở in 3D cứu sống bệnh nhân Covid-19

ItalyCông nghệ in 3D trở thành cứu cánh cho một bệnh viện tại vùng Lombardy khi lượng van thở cạn dần.

Van in 3D (bên phải) giống hệt van nguyên bản (bên trái). Ảnh: Techxplore.

Cristian Fracassi, giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp in 3D Isinnova biết bệnh viện Chiari ở thị trấn Iseo thuộc tỉnh Lombardy đang thiếu thiết bị thở để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 qua một tờ báo địa phương, anh lập tức liên hệ với kỹ sư Alessandro Romaioli. Họ gấp rút tới bệnh viện Chiari hôm 13/3 để xem xét thiết bị y tế có tên van Venturi. Loại van này được gọi theo tên bác sĩ người Italy Giovanni Battista Venturi ở thế kỷ 18. Đây là bộ phận nối mặt nạ oxy với máy thở dành cho những bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp.

Hôm 14/3, sau vài giờ thiết kế bản in cho thiết bị, Fracassi và cộng sự đã tiến hành sản xuất mẫu thử nghiệm bằng máy in 3D và lập tức chuyển tới bệnh viện trong cùng ngày để kiểm tra.

Theo Fracassi, van Venturi chỉ có thể sử dụng tối đa 8 tiếng mỗi lần và nhà cung cấp của bệnh viện không thể giao van thay thế kịp thời. Do đơn vị sản xuất không muốn trao đổi thông tin thiết kế van, nhóm của Fracassi sử dụng kỹ thuật đảo ngược để tạo ra mẫu thử nghiệm. "Các bác sĩ kiểm tra thiết bị trên một bệnh nhân và cho biết nó hoạt động tốt, vậy là chúng tôi quay lại văn phòng bắt tay vào in những chiếc van mới", Fracassi cho biết.

Tuy nhiên, 6 máy in 3D loại FDM của Isinnova có tốc độ khá chậm, chỉ in được một van mỗi giờ, do đó Fracassi đã tìm đến Lonati SpA, công ty chuyên về thiết kế và in 3D trong khu vực. Công ty này có những máy in 3D loại SLS có thể in số lượng lớn trên chất liệu nylon PA12, vật liệu có thể được khử trùng và dùng cho mục đích sinh học. Sau một ngày, họ in được hơn 100 chiếc van để cung cấp cho bệnh viện. "Chúng tôi đã không ngủ suốt hai ngày. Chúng tôi đang cố gắng cứu những sinh mạng". Fracassi chia sẻ.

Hiện nay, các bệnh nhân nguy kịch ở bệnh viện Chiari đã thở được bình thường nhờ van in 3D. Bệnh viện không còn lo thiếu nguồn cung cấp thiết bị nữa. Một số bệnh viện khác bắt đầu liên hệ với công ty in 3D bởi họ cũng gặp vấn đề về nguồn cung cấp.

An Khang (Theo Techxplore)