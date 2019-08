Vận tải cơ Super Guppy của NASA hình cá voi, có tải trọng lên tới 24 tấn và khoang hàng rộng 7,6 mét có thể mở ra như cánh cửa.

Vận tải cơ hình cá voi chuyên chở máy bay và tên lửa NASA

Video: In The Know