Trăn anaconda 3 mét trinh sản, sinh hai con non ở thủy cung Mỹ

Con trăn anaconda xanh dài 3 mét tự sinh con mà không cần con đực thụ tinh, một trường hợp vô cùng hiếm gặp ở loài này.

Anna đẻ hai con trăn non hồi tháng 1. Ảnh: Thủy cung New England.

Anna, con trăn cái 8 tuổi ở thủy cung New England tại Boston, sử dụng phương thức sinh sản cực hiếm gặp và cho ra đời hai con trăn non. Con trăn anaconda xanh dài 3 mét, nặng 13,6 kg được nuôi ở khu chuồng toàn trăn cái, do đó các nhân viên thủy cung rất bất ngờ khi thấy Anna sinh con hồi tháng 1. Sau khi loại trừ hết những khả năng khác, họ nghi ngờ đây là kết quả của hiện tượng trinh sản.

"Quá trình này khác thường tới mức chúng tôi cần kiểm tra để xác nhận những gì chúng tôi đang nghi ngờ", Tony LaCasse, phát ngôn viên của thủy cung, chia sẻ.

Hai con trăn anaconda cái khác ở cùng chuồng với Anna được kiểm tra để xác định lại giới tính. Tiểu sử của Anna cũng được xem xét cẩn thận để đảm bảo nó không tiếp xúc với con trăn đực nào hay đàn con của nó ra đời từ phôi thai lưu lại. Cuối cùng, thủy cung gửi mẫu mô của trăn non đi phân tích ADN.

"Sau nhiều tuần, phân tích ADN xác nhận mối nghi ngờ của phần lớn nhân viên thủy cung. Anna trải qua hiện tượng trinh sản. Kết quả này không chỉ thú vị mà còn giúp chúng tôi lý giải thành công điều bí ẩn", LaCasse nói.

Dù một số con non sinh ra nhờ trinh sản có thể sở hữu ADN khác mẹ, hai con trăn non còn sống của Anna có ADN hoàn toàn trùng khớp với mẹ chúng. Chúng giống như bản sao di truyền hoặc nhân bản của trăn mẹ. Theo thủy cung, trinh sản phổ biến hơn trong thế giới côn trùng. Quá trình này cho phép cá thể cái sao lại chính nó mà không cần con đực thụ tinh. Trinh sản vô cùng hiếm gặp ở động vật có xương sống hoặc không xương sống.

Đây là trường hợp trinh sản thứ hai được xác nhận ở trăn anaconda xanh. Một trường hợp khác xảy ra ở vườn thú Anh năm 2014. Dù Anna đẻ nhiều con non, một số con chết từ trong bụng mẹ. Một trong ba con non chào đời chết vài ngày sau khi sinh. Hai con trăn non còn lại hiện dài 0,6 mét. Chúng thể hiện tính cách khác nhau, con gầy hơn tỏ ra rụt rè trong khi con nặng hơn tỏ vẻ thích khám phá.

An Khang (Theo Fox News)