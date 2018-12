Tôm hùm thoát chết nhờ có vỏ màu cam

Tôm hùm tự chặt càng để trốn khỏi nồi lẩu / Thụy Sĩ cấm thả tôm hùm sống vào nước sôi

Tôm hùm với vẻ ngoài kỳ lạ trong bể kính. Ảnh: New England Aquarium.

Một con tôm hùm màu cam hiếm gặp được nhân viên siêu thị Westborough Roche Bros. ở Massachusetts, Mỹ, phát hiện trong thùng hàng, Newsweek hôm 6/6 đưa tin. "Trông nó như đã chín vậy", giám đốc siêu thị Josh Naughton nhận xét.

Chỉ một trong số 30 triệu con tôm hùm có màu cam, màu sắc đặc biệt do biến dị gene gây ra, theo chuyên gia Robert C. Bayer tại viện nghiên cứu tôm hùm ở Maine. Đôi khi người ta cũng thấy tôm hùm xanh dương, nhưng màu cam còn hiếm hơn. Có lẽ tôm hùm bạch tạng là một trong những loại hiếm nhất. Chúng màu trắng mờ, thậm chí không chuyển đỏ khi nấu.

Tôm hùm có màu sắc khác thường do tiết ra thừa hoặc thiếu một loại protein nhất định. "Những con mang nhiều sắc cam khi còn sống cho thấy việc thiếu protein này. Chúng chỉ biểu lộ sắc tố carotenoid và có màu đỏ nhạt", Jay Bradley, quản lý tại thủy cung National Aquarium, cho biết.

Tôm hùm màu cam vẫn an toàn để ăn nhưng sẽ không bị đem nấu. Naughton đã yêu cầu nhân viên siêu thị không bán khi phát hiện ra nó. Vẻ ngoài nổi bật có lẽ không hữu ích khi sống ngoài tự nhiên nhưng lại giúp nó giữ mạng.

Siêu thị quyết định tặng tôm hùm cam cho thủy cung New England Aquarium. Họ sẽ trưng bày hoặc gửi con vật đến một thủy cung khác ở Nhật Bản. Con tôm này có thể 7 - 9 tuổi. Nó may mắn vì sống được lâu như vậy với màu sắc sáng dễ khiến những kẻ săn mồi ở Bắc Đại Tây Dương chú ý, New England Aquarium nhận xét.