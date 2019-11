Thứ trưởng Bộ Công an ra mắt sách về thành phố thông minh

Tác giả cuốn sách đã trả lời câu hỏi thành phố thông minh là gì? Những thách thức, rủi ro cần lường trước trong bảo mật, an ninh mạng.

Chiều 14/11, lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của PGS.TS Nguyễn Văn Thành,Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Cuốn sách có 3 phần, nêu tổng quan về việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh cũng như gợi ý xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Cuốn sách bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Theo tác giả, smart city là lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0, nhu cầu tất yếu của chiến lược phát triển đô thị. Vì vậy một bộ chỉ số smart city được tác giả xây dựng căn cứ trên các chỉ số về an ninh, an sinh, an toàn. Việc triển khai xây dựng thành phố thông minh sẽ là tiền đề giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay ở các đô thị lớn như: Tắc nghẽn giao thông, ngập lụt, quản lý rác thải và chất lượng không khí, minh bạch hóa thị trường bất động sản...

Tác giả cũng nêu những vấn đề từ góc nhìn an ninh, trong đó việc ứng dụng công nghệ để xây dựng, phát triển và quản trị thành phố thông minh sẽ mang đến thách thức trong việc quản trị rủi ro về bảo mật. Trong đó, vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và những rủi ro có thể xảy ra như sự cố làm tê liệt các hệ thống cảm biến hoặc đưa ra những thông tin không chính xác nhất là những vấn đề về báo cháy, tín hiệu giao thông, làm thủ tục ở sân bay...

PGS Nguyễn Văn Thành chia sẻ thông tin về cuốn sách. Ảnh: Loan Lê.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 7/2018. Bản tiếng Anh, được xuất bản tại Mỹ và được Giáo sư Đại học Harvard Thomas E. Patterson Bradlee (chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo) giới thiệu tại hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới, Washington, Mỹ, tháng 6/2019. Ấn bản lần thứ 3 tiếng Anh đã xuất bản tại Australia tháng 8/2019 và được đưa vào Thư viện quốc gia nước này, phát hành trên Amazon.

PGS Nguyễn Văn Thành là tác giả của hơn 100 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Mới đây, ông được Tổ chức Sáng kiến Cộng đồng năng lượng thông minh (ESCI) thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tặng Giải Bạc tại Giải thưởng Thực tiễn tốt nhất năm 2019, diễn ra tại thành phố Antofagasta, Chile vào tháng 10/2019. Tác phẩm đoạt giải của PSG Nguyễn Văn Thành là mô hình xây dựng thành phố cảng xanh tại Hải Phòng (https://www.esci-ksp.org/archives/project/haiphong-city).