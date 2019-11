AustraliaMột cán bộ quản lý công viên phát hiện và cứu sống thú possum non kịp thời sau khi mẹ nó bị trăn thảm siết chết.

Thú có túi non được cứu khi mẹ sắp rơi vào bụng trăn

Con trăn thảm dài ba mét tấn công thú có túi possum trong công viên Coolum Beach ở khu Sunshine Coast thuộc bang Queensland vào sáng hôm 27/11. Trăn thảm bò lên cây siết cổ thú có túi mẹ tới chết trước sự kinh hãi của những người đi cắm trại.

Theo Debbie và Richard Kemps, hai người có mặt ở công viên lúc đó, con trăn chỉ mất vài phút để đoạt mạng con mồi. "Chúng tôi có một con chó và thú có túi possum còn lớn hơn nó. Bạn có thể tưởng tượng những gì con trăn sẽ gây ra với vật nuôi ở đây. Người trông coi công viên chú ý tới túi của thú possum và nhanh tay kéo con non ra", Richard kể lại.

Thú có túi non may mắn giữ được mạng sống. Ảnh: ABC.

Trăn thảm bò vào gầm xe rồi nuốt chửng thú có túi mẹ. Nhân viên của Coolum Beach dùng chổi lùa con trăn vào bụi rậm sau khi nó hoàn thành bữa ăn. Thú có túi non chỉ dài vài centimet nhưng may mắn sống sót và được giao cho vườn thú Australia.

Thú có túi possum là động vật bản địa ở Australia và New Zealand. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm và dành phần lớn thời gian sống trên cây. Con cái sinh con sau hơn 2 tuần thụ thai. Possum non rất yếu ớt và cần ở trong túi của con mẹ trong khoảng 6 tháng, sau đó nó được mẹ cõng trên lưng khoảng 1-2 tháng. Gần một năm tuổi con non mới cai sữa và đủ trưởng thành để rời mẹ sống độc lập.

An Khang (Theo ABC)