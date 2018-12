Thứ ba, 16/10/2018, 11:41 (GMT+7)

Thiết bị phá cửa trong hai giây không gây ồn

Công ty Hà Lan chế tạo thiết bị mở cửa bằng áp suất giúp cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm dễ dàng hơn.

Thiết bị thu sương dùng làm nước sinh hoạt của người Việt / Thiết bị đeo trên người có thể biến thành ghế ngồi

Thiết bị phá cửa trong hai giây không gây ồn

Theo In The Know