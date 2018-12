Dùng máy quét tàu ngầm săn quái vật hồ Loch Ness

Tàu ngầm nổi lên hoặc lặn xuống nước nhờ két dằn. Ảnh: Tumblr.

Theo We are the mighty, những con tàu có thể nổi trên mặt nước vì trọng lượng nước mà nó chiếm chỗ bằng với trọng lượng con tàu. Trọng lực kéo tàu xuống, nhưng nước tạo ra lực đẩy Archimedes hướng lên trên theo chiều ngược lại, giúp tàu không bị chìm.

Tàu ngầm sử dụng két dằn (ballast tank) chứa đầy không khí hoặc nước để lặn xuống và nổi lên. Khi tàu ngầm nổi trên mặt nước, các két dằn chứa đầy không khí làm cho tỷ trọng của tàu nhỏ hơn so với nước xung quanh. Nếu các két dằn được làm đầy nước, tỷ trọng của tàu lớn hơn so với nước nên bị chìm xuống.

Tàu ngầm lặn và nổi lên mặt nước như thế nào

Một số tàu ngầm sử dụng hai lớp vỏ khác nhau để thay thế chức năng của két dằn. Thiết kế này cho phép làm ngập lớp vỏ bên ngoài bằng nước, khiến tàu chìm xuống. Nơi sống và làm việc của thủy thủ đoàn ở lớp bên trong.

Theo Foxtrot Alpha, ví dụ về thiết kế thân tàu kép là tàu ngầm lớp Alfa của Nga. Chúng được tạo ra từ những năm 1960, có tốc độ nhanh nhất so với những tàu ngầm cùng loại cho đến ngày nay.

Xem thêm: Tàu ngầm chứa 71 hài cốt vùi xác 7 thập kỷ dưới đáy biển

Lê Hùng