Tại sao bé trai bị bỏ trong rừng gấu có thể sống một tuần không ăn

Bé trai bị sư tử lôi đi trong đêm và vồ đến chết

Bé trai YamatoTanooka được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh. Ảnh: Nippon TV.

Yamato Tanooka được phát hiện trong nhà kho bỏ hoang thuộc căn cứ quân đội cách nơi em biến mất khoảng 4 km. Bé trai 7 tuổi bị cha trừng phạt bằng cách bỏ lại trong khu rừng hôm 28/5 vẫn còn sống và khỏe mạnh sau gần một tuần, theo Mirror.

Hơn 130 cảnh sát, binh sĩ và giáo viên được huy động nhằm tìm kiếm bé trai mất tích. Sau khi tìm thấy, Yamato được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết em vẫn khỏe mạnh, ngoài trừ thân nhiệt hạ thấp. Do đó, Yamato được giữ lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Cha của Yamato là Takayuki Tanooka bày tỏ lòng biết ơn đối với đội cứu hộ và xin lỗi vì gây ra rắc rối cho nhiều người. Yamato cho biết em tìm thấy nước uống từ vòi nước bên ngoài nhà kho nhưng không ăn gì suốt 6 ngày. Tiến sĩ Ian Maconochie, chuyên viên tư vấn ở Khoa cấp cứu thuộc Đại học Hoàng gia St Mary’s, London, Anh, tiết lộ lý do bé trai có thể sống sót trong tình trạng không có thức ăn suốt thời gian dài như vậy.

"Cậu bé phải đương đầu với môi trường thời tiết khắc nghiệt cũng như điều kiện thiếu nước uống và thức ăn. Trẻ nhỏ không thể sống sót qua 6 ngày nếu không có nước, nhưng chúng có thể sinh tồn mà không cần thức ăn. Các em không có lá gan lớn, không cần đến lượng đường hay lượng chất béo nhiều như người lớn. Ở ranh giới sinh tử, cậu bé tỏ ra thích nghi rất tốt với môi trường và hoàn cảnh đó không ảnh hưởng tới sự phát triển của cậu bé", Maconochie nhận xét.

Dù việc uống nước ở các con suối tại Nhật tương đối an toàn, một số dòng suối có thể chứa ký sinh trùng và cần đun sôi trước khi uống, do đó Yamato rất may mắn khi tìm thấy vòi nước dùng được. Các chuyên gia cho rằng Yamato gặp khó khăn khi tìm kiếm thức ăn trong rừng ở thời điểm này và em cần được trang bị kiến thức đặc biệt để tránh ăn phải thực vật có độc.

"Sau 6 ngày không ăn, cậu bé chắc chắn bị sụt cân và có nguy cơ nhiễm trùng tùy theo độ sạch của nguồn nước", tiến sĩ Maconochie nói. "Tôi đoán cậu bé sẽ tìm kiếm thức ăn và quả rừng. Nhiều khả năng cậu bé bị tụt đường huyết, vì vậy cần cho em uống dung dịch điện giải để bù mất nước và khôi phục cân bằng lượng muối trong cơ thể".

Trong trường hợp bị lạc, trẻ em nên ở nguyên tại chỗ bởi các nhân viên cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác tìm kiếm nếu các em di chuyển. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Yamato đã làm điều tốt nhất là tìm nơi trú ngụ an toàn và giữ ấm cơ thể.

Theo tiến sĩ Maconochie, sau hai tuần, trẻ em có thể bị nhiễm trùng do loài ký sinh hoặc bị tiêu chảy nặng, dẫn đến mất nước và hạ đường huyết. "Nếu cơ thể trẻ không thể lấy năng lượng từ chất béo dự trữ, trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng và trở nên vô cùng gày gò chỉ sau vài tuần", Maconochie cho biết.

Xem thêm: Bé trai chưa đầy một tuổi đã dậy thì giống đàn ông 25 tuổi

Phương Hoa