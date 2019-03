Tắc kè tấn công một con chuột trên tường nhà nhưng không thể nuốt được và đành để con mồi chạy thoát.

Tắc kè chịu đói vì bắt chuột to quá khổ

Yutthana Promon ghi lại cảnh tượng tắc kè săn mồi trong phòng bếp nhà mình tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, Viral Press hôm 8/3 đưa tin. Trong video, tắc kè bò trên tường và ngoạm chặt một con chuột. Nó quăng quật con mồi một lúc, tìm cách ăn thịt.

Dường như con chuột quá to so với kẻ đi săn. Tắc kè loay hoay trên tường nhưng vẫn không thể nuốt được con mồi. Cuối cùng, chuột may mắn chạy thoát và tắc kè phải đi tìm thức ăn khác, Promon cho biết.

Tắc kè (tên khoa học Gekko gecko) là loài bò sát bản địa của châu Á và một số hòn đảo thuộc Thái Bình Dương. Ngoài tự nhiên, nó sống trên cây và vách đá trong các khu rừng mưa. Loài vật này cũng thích nghi với môi trường sống của con người. Chúng có thể bò trên tường và trần nhà vào ban đêm để kiếm ăn.

Con mồi của tắc kè chủ yếu là động vật không xương sống như châu chấu, bướm đêm, gián, bọ, muỗi, nhện. Chúng cũng có thể ăn các loài chuột và rắn nhỏ. Tắc kè đi săn đơn lẻ, thường dùng cách phục kích hơn là chủ động lùng bắt con mồi.