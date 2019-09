Sư tử mẹ ăn thịt hai con non ở vườn thú Đức

Tối hôm 5/8, nhân viên vườn thú Leipzig ở Đức vô cùng bàng hoàng khi phát hiện sư tử cái ăn thịt đàn con chỉ ba ngày sau sinh.

Sư tử cái Kigali và hai con non. Ảnh: CNN.

Kigali, một con sư tử cái lần đầu làm mẹ, sinh hai con non ở vườn thú Leipzig hôm 2/8. Đây là lứa sư tử đầu tiên chào đời ở vườn thú trong 15 năm qua. Maria Saegebarth, phát ngôn viên của vườn thú, cho biết lúc đầu Kigali chăm sóc con non rất tốt. Nó không thể hiện hành vi bất thường nào trước lúc ăn thịt con và vẫn ăn bình thường suốt hôm đó.

Vườn thú thông báo về cái chết của hai con sư tử non trên Facebook, đồng thời chia sẻ nhân viên bị sốc và rất buồn trước sự việc bất ngờ. Kigali sẽ sớm chuyển từ khu vực chăm con về khu chuồng chính và đoàn tụ với Majo, bố của con nó.

Do Kigali ăn toàn bộ xác con, nhà chức trách không thể tiến hành khám nghiệm để xác định sư tử non có bị ốm dẫn đến hành động kỳ lạ của mẹ chúng hay không. Theo Saegebarth, hành vi này đôi khi vẫn xảy ra trong tự nhiên.

Maren Huck, giảng viên môn sinh thái động vật ở Đại học Derby tại Anh, cho biết sư tử cái hoang dã có thể ăn thịt con non dù hành vi phổ biến hơn ở môi trường nuôi nhốt. Nó cũng xảy ra ở những loài khác như mèo nhà, và con vật làm mẹ lần đầu nhiều khả năng ăn thịt con non hơn.

"Nếu sư tử non có hành động lạ, đó có thể là lý do thôi thúc con mẹ ăn thịt chúng. Chúng có thể không phản ứng như con non bình thường nên sư tử mẹ không nhận ra và bản năng làm mẹ không được khơi gợi", Huck giải thích. Cái chết của đôi sư tử non không phản ánh vấn đề phúc lợi động vật ở vườn thú Leipzig. Huck cũng nhấn mạnh vườn thú nên kiểm tra cẩn thận. Nếu sư tử mẹ không lặp lại hành động, nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do Kigali chưa có kinh nghiệm hoặc con non có vấn đề về sức khỏe.

