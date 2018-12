Sư tử cái cắn xé bạn tình, trả thù cho đàn con bị giết

Đàn sư tử cái tấn công con đực thủ lĩnh trong công viên Anh

Sư tử cái tung đòn tát lật mặt con đực. Ảnh: Cover Image.

Hai con sư tử đực lưu lạc gây náo loạn trong đàn sư tử cái, giết chết ba con non trước khi bị sư tử mẹ đánh đuổi trong khu bảo tồn Olare Motorogi ở Kenya, theo Long Room. Trước đó, sư tử mẹ đồng ý giao phối với một con đực xâm phạm lãnh thổ để phân tán sự chú ý, bảo vệ an toàn cho con non đang trốn trong bụi rậm. Khi nhận ra cơ hội sống sót của sư tử con hết sức mong manh, nó chuyển sang tấn công, liên tục vung vuốt sắc về phía kẻ thù.

Trong loạt ảnh do nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên Paul Goldstein của công ty Exodus Travels ghi lại, sư tử cái nện những cú đá như trời giáng lên thân thể con đực và dùng móng vuốt cào rách da đối phương. Nó cũng lao tới cắn sư tử đực và hợp sức cùng một thành viên khác trong đàn đuổi kẻ xâm nhập trái phép. Goldstein cho biết đàn sư tử cái thường có hai con đực khỏe mạnh bảo vệ, nhưng lúc đó chúng đang mải tán tỉnh bạn tình mới.

Nỗi đau mất con thôi thúc nó lao tới cắn xé sư tử đực. Ảnh: Cover Image.

"Đàn Motorogi có hai con đực to lớn và cực khỏe sinh sống. Chúng có thể ngăn chặn đôi sư tử lạ mặt xâm phạm nếu không bận tán tỉnh một con sư tử cái. Hai con sư tử mới đến ào tới giết chết và ăn thịt ba con non còn nhỏ của sư tử cái Bastille. Sau đó, những con sư tử cái đánh trả kịch liệt, cố gắng đuổi chúng đi xa nhưng thất bại. Sư tử mẹ cho rằng một con non có thể vẫn còn sống và đang nấp sau lùm cây, do đó nó chủ động đồng ý giao phối để làm con đực phân tâm", Goldstein kể lại.

Sư tử cái hợp sức cùng thành viên khác trong đàn đuổi đánh kẻ xâm nhập. Ảnh: Cover Image.

Theo Goldstein, sư tử đực thường lập tức tiến hành giao phối sau khi tiêu diệt con non. Ở giai đoạn đầu, cuộc giao phối đặc biệt quyết liệt, nhưng nó không bao giờ ngờ tới sẽ gặp phản ứng như vậy ở con cái. Sư tử đực vẫn còn những vết trầy xước từ trận chiến trước chỉ đỡ đòn một cách yếu ớt. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục giao phối. "Đây là một ví dụ cho thấy những con vật này sinh tồn với giá trị khác hẳn chúng ta", Goldstein nói.