Tên lửa mạnh nhất thế giới lộ diện trên bệ phóng

SpaceX phóng thành công tên lửa mạnh nhất thế giới lên sao Hỏa Tên lửa SpaceX bay thử thành công. Video: SpaceX.

27 động cơ Merlin của tên lửa Falcon Heavy khai hỏa vào lúc 3h45 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, kéo theo tiếng ầm lớn vang xa hàng kilomet, theo National Geographic. Tên lửa cất cánh từ bệ phóng 39A ở Trung tâm bay vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tại Florida, nơi khởi hành của các sứ mệnh Apollo lên Mặt Trăng và tàu vũ trụ con thoi trước đây.

Falcon Heavy bắt đầu hành trình lên sao Hỏa chở theo một chiếc xe điện Tesla Roadster phát bản nhạc "Space Oddity" của David Bowie. Falcon Heavy là tên lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, có thể chở 63,5 tấn hàng hóa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Trong lịch sử, chỉ có tên lửa Saturn V đưa con người lên Mặt Trăng có sức chở lớn như vậy.

Tên lửa Falcon Heavy cất cánh từ bệ phóng. Ảnh: RT.

Trong 8 phút ngắn ngủi, tầng đẩy ở hai bên của tên lửa Falcon Heavy tách khỏi thân chính, xoay tròn trong không trung và đáp xuống mặt đất. Phần thân chính tiếp tục bay lên cao cho đến khi tách khỏi tầng trên của tên lửa, sau đó đáp xuống xà lan không người lái Of Course I Still Love You của SpaceX, trôi nổi trên Đại Tây Dương.

Tầng trên của tên lửa mang theo chiếc xe thể thao sẽ lướt qua vành đai Van Allen, một vệt tạo thành từ những hạt Mặt Trời mang năng lượng cao bị từ trường của Trái Đất giữ lại.

Nếu bức xạ nguy hiểm không gây tổn hại nặng nề cho tầng trên, động cơ tên lửa còn lại sẽ khai hỏa vào khoảng 9h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, đưa chiếc Tesla lên quỹ đạo chuyển tiếp Hohmann. Chiếc xe sẽ trôi nổi theo cách kỳ lạ nhất theo quỹ đạo hình elip quanh Mặt Trời, cắt ngang khoảng không giữa Trái Đất và sao Hỏa.

Theo SpaceX, chiếc xe roadster có thể trôi nổi trong hàng triệu năm. Những người quan sát trên Trái Đất có thể theo dõi hành trình của nó nhờ ba camera đặt trên xe.

Falcon Heavy hướng đến trở thành một biểu tượng uy lực cho cuộc đua vào vũ trụ của SpaceX, nhấn mạnh vào khả năng tái sử dụng. Phần lớn tên lửa được thiết kế với nhiều phần, hay nhiều tầng, giúp đưa khoang chính chở hàng hóa như vệ tinh và tàu vũ trụ chở phi hành gia vào vũ trụ. Các tầng thường tách ra và rơi trở lại Trái Đất sau khi sử dụng. Trong nhiều trường hợp, những tầng đó không thể được tái sử dụng an toàn.

Nhưng từ năm 2008, SpaceX đã đạt một loạt thành tích bay vào không gian với tên lửa Falcon 9, bao gồm hạ cánh và tái sử dụng thành công một số tầng tên lửa, giúp giảm chi phí du hành vũ trụ. Các đối thủ cạnh tranh của SpaceX tính phí gấp hơn ba lần mức giá công ty đưa ra để chở lượng hàng hóa chỉ bằng một nửa so với sức chở của Falcon Heavy.

Giờ đây, với tên lửa Falcon Heavy dường như hoạt động tốt, SpaceX chắc chắn sẽ tiến tới với danh sách hàng hóa bao gồm vệ tinh Arabsat 6a của Arab Saudi và STP-2 của Không quân Mỹ, cùng một đồng hồ nguyên tử siêu chính xác được thiết kế cho không gian sâu và mạng lưới vệ tinh theo dõi khí quyển Trái Đất.

Ở một số khía cạnh, Falcon Heavy là một mảnh ghép thừa thãi trên thị trường tên lửa hiện nay. SpaceX đã khai thác hiệu quả thị trường chở vệ tinh dành cho Falcon Heavy bằng cách thường xuyên nâng cấp tên lửa chở hàng hiện nay là Falcon 9 và tận dụng hết mức công suất của tên lửa này.

Falcon Heavy nhiều khả năng sẽ không chở phi hành gia từ Trái Đất. Theo Musk, Falcon Heavy chưa trải qua quá trình xin cấp phép khó khăn mà những tên lửa chở phi hành đoàn phải vượt qua. Thay vào đó, SpaceX sẽ "nhảy cóc" sang Big Falcon Rocket (BFR), một tàu vũ trụ khổng lồ trang bị 31 động cơ đẩy sẽ hoàn thành giấc mơ đưa con người du hành liên hành tinh của Musk.

BFR sẽ mất một thời gian dài để hoàn thiện trước khi có thể cất cánh. SpaceX dự định thực hiện những chuyến bay chở hàng lên sao Hỏa bằng BFR vào năm 2022, dù bản thân Musk phải thừa nhận mốc thời gian dự kiến trên có phần "hão huyền". Chính tên lửa Falcon Heavy cũng trải qua nhiều năm thiết kế lại và dời lịch phóng.

Trong thời gian đó, có thể Falcon Heavy sẽ đóng vai trò lớn trong khoa học, chở những thiết bị nghiên cứu tới nơi nào đó trong hệ Mặt Trời với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhiều khả năng Falcon Heavy sẽ góp mặt trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA hoặc tới những nơi xa hơn.

Phương Hoa